Epatite C e i possibili benefici del caffè

Tre tazzine al giorno di caffè, nei pazienti affetti da epatite C, potrebbero rallentare la degenerazione della malattia prevenendo la cirrosi epatica.

Un nuovo studio, questa volta condotto dal dottor Neal Freedman del National Cancer Institute (NCI), evidenzia ancora una volta i possibili benefici del caffè sulla salute del fegato. I risultati della ricerca sono stati pubblicati qualche mese fa sulla rivista scientifica Hepatology (Luglio 2009). Le conclusioni dello studio sono frutto di un'indagine che ha coinvolto 766 pazienti affetti da epatite C cronica. I ricercatori hanno constatato che l'assunzione quotidiana di circa due o tre tazzine di caffè al giorno, dopo un periodo di 4 anni, riduce mediamente del 53 per cento la progressione della malattia epatica rispetto a chi non consuma abitualmente caffè. L'autore della ricerca evidenzia che i risultati raccolti dovranno ora essere confermati da studi più approfonditi. Malgrado quindi il caffè sia accusato di alimentare ansia e nervosismo, secondo il gruppo di ricercatori americani del National Cancer Institute (NCI), la bevanda è un anti-cirrosi naturale in grado di allontanare del 53% la progressione della malattia. Un dato, questo da non sottovalutare alla luce delle stime fornite dall’Associazione italiana per lo studio del fegato (Aisf): in Italia, si contano circa 2 milioni e mezzo di persone che si ammalano di epatite virale.Ne esistono due tipi: acuta (di breve durata) e cronica (della durata di almeno 6 mesi).

Alcune informazioni sull'epatite CChe cos’è epatite C?

Si tratta di un’infiammazione del fegato provocata da sei virus (A, B, C, D, E e G) che non consentono a quest’organo di sbarazzarsi dei rifiuti prodotti dal sangue.

“Una sostanza di scarto chiamata bilirubina (responsabile dell’ittero, conferisce alla pelle un colore giallo-arancio) comincia ad accumularsi nel sangue e nei tessuti. Accade dal momento in cui non funziona più correttamente il fegato, in grado di convertire i nutrienti derivati dal cibo in componenti ematici essenziali, fare da deposito per minerali e vitamine, regolare la coagulazione del sangue, produrre enzimi e proteine, mantenere il bilancio ormonale, metabolizzare e degradare sostanze tossiche”, spiega Ivan Gardini, presidente Epac (Associazione di pazienti epatopatici). I numeri sono quelli di un esercito: “L’Italia detiene il primato europeo per il numero di casi di malattie epatiche. Epatiti, cirrosi e tumori al fegato, che sono la causa di circa 20.000 decessi all’anno e si stima che siano oltre un milione e seicentomila gli italiani affetti da epatite C e circa seicentomila i malati di epatite B (virus HBV). Numeri allarmanti, se si considera che si tratta di malattie virali e quindi trasmissibili”.

Perché viene l’epatite? epatite 2

La mancanza di afflusso di sangue al fegato, le sostanze tossiche, le malattie autoimmuni, l’uso eccessivo di alcol, una lesione al fegato e l’assunzione di determinati farmaci possono causare l’epatite. Invece, più raramente, l’epatite può essere causata da infezioni virali come la mononucleosi e dal citomegalovirus.

Ma, visto che nel mondo 1 persona su 12 è portatrice di questi virus (asintomatici e silenti per molti anni, l’HCV spesso si manifesta con febbre, scarso appetito, dolori muscolari, prurito e nausea, solo nelle fasi più tardive, mentre i sintomi dell’HCB sono tristezza, disperazione e frequenti crisi di pianto), per far sì che tu non sia il numero 12 non resta che affidarti al vaccino (obbligatorio dal 1991 per la B) e a uno stile di vita sano con appropriate misure igienico sanitarie. Se poi ne sei rimasto vittima non disperare: per l’epatite B (trasmissibile mediante sangue infetto o tramite rapporti sessuali non protetti) dei medicinali (gli inibitori nucleosidici e nucleotidici) bloccano la replicazione virale nella quasi totalità dei casi.

A tutt'oggi non esiste un vaccino per l'epatite C e l'uso di immunoglobuline non si è mostrato efficace. Le uniche misure realmente efficaci sono rappresentate, dalla osservanza delle norme igieniche generali, dalla sterilizzazione degli strumenti usati per gli interventi chirurgici e per i trattamenti estetici, nell'uso di materiali monouso, nella protezione dei rapporti sessuali a rischio. Quindi puntare sui benefici del caffè potrebbe essere un valido aito, stando ai dati dello studio Americano.