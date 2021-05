Esiste una dieta che può difenderci dal coronavirus?

A scanso di equivoci va chiarito in via preliminare che non esistono alimenti anti-covid che quindi abbiano una azione specifica nel contrastare questo virus, tuttavia vi sono degli alimenti anti-infiammatori. Pertanto non esiste una dieta che ci protegga dal Covid-19, ma mangiare in modo corretto e praticare dell'attività fisica rimane fondamentale per il nostro benessere in quanto rafforza anche il sistema immunitario. L'alimentazione in effetti serve a prevenire le malattie, ma non a curarle. Se siamo in buona salute incorriamo meno il rischio di contrarre il virus o comunque possiamo contrarre una forma meno aggressiva. In questo senso alcune ricerche hanno evidenziato che l'obesità nei soggetti affetti da Covid-19 aumenta il rischio di complicanze e morte. L'obesità in effetti si correla a molte altre condizioni, quali l'aumento dei livelli infiammatori, una minore efficienza del sistema immunitario di contrastare le infezioni virali, disfunzioni respiratorie.

Covid e alimentazione

In particolare gli esperti sottolineano che diminuire il peso e ridurre la circonferenza addominale è importante perché in questo modo possiamo potenziare le difese immunitarie. In questo senso dobbiamo mantenere in salute il nostro intestino e la flora batterica sana che lo popola. Un altro fattore di cui tenere conto è l'insulina circolante. Per tenerla sotto controllo è importante consumare carboidrati integrali che ci aiutano a regolare la glicemia e quindi ad evitare l'aumento del grasso a livello dell'addome. Anche per quanto riguarda i cereali è preferibile assumere quelli integrali che ci saziano di più grazie all’apporto delle fibre.

Secondo gli esperti è importante assumere anche alimenti che contengono le vitamine C e D. La prima la si trova nella frutta, negli ortaggi e nelle verdure fresche ad esempio agrumi ananas lattuga radicchio, broccoli, cavoli pomodori e peperoni, la seconda invece è contenuta in pochi alimenti: nel latte, nel tuorlo d'uovo, nel salmone affumicato, in alcuni tipi di funghi e nel fegato. Il modo migliore per far sì che il nostro organismo possa sintetizzarla è l'esposizione ai raggi solari. Gli esperti consigliano anche il consumo degli alimenti che contengono gli acidi grassi essenziali omega-3 che sono antinfiammatori. Gli omega-3 si trovano in particolare nel pesce azzurro, alimento facilmente reperibile dal costo contenuto. Insomma mangiare sano ci aiuta a prevenire le malattie, comprese le infezioni.