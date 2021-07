Estate: la dieta con i cibi abbronzanti

In realtà non esistono di per sé alimenti che abbronzano, tuttavia ve ne sono alcuni che contengono antiossidanti che possono favorire l'. In particolare aiutano il processo naturale con cui la pelle si difende dai raggi solari favorendo la produzione di melanina, il pigmento dal caratteristico colore scuro che viene prodotto quando ci abbronziamo. Inoltre ici permettono di mantenere un'idratazione ottimale, ci apportano la vitamina A e contrastano i radicali liberi. Fondamentalmente gli alimenti che favoriscono l'abbronzatura sono lae la. Le varietà molto colorate di questi alimenti sono in grado di proteggere la pelle e contrastano anche i radicali liberi. Ecco i principali

Al primo posto di questa lista troviamo senz'altro i carotenoidi e quindi ci riferiamo oltre che alle carote, anche alle verdure a foglia verde. Gli esperti consigliano di condirle con un filo di olio per favorire l'assorbimento dei carotenoidi, in questo modo aiutiamo il benessere della nostra pelle anche con gli acidi grassi essenziali. I pomodori e alcuni frutti quali albicocche fragole lamponi, more e ciliegie invece ci aiutano a mantenere l'elasticità della pelle. Gli alimenti che contengono la vitamina E sono utili invece a prevenire i danni che i raggi del sole possono causare alla pelle. La vitamina E la troviamo nell'olio extra vergine di oliva, nei tuorli d'uovo e nell'avocado.

Ma quale dieta dobbiamo seguire per facilitare l'abbronzatura?

Al primo posto, come detto, troviamo indubbiamente le carote. Pensate che contengono circa 1200 microgrammi di vitamina A ogni 100 grammi di polpa. Sono molto semplici da preparare e quindi sono ideali in estate quando non abbiamo molto tempo da dedicare alla cucina. Tagliamole a tocchetti e aggiungiamo un condimento con olio di oliva, in questo modo oltre alla vitamina E abbiamo anche la vitamina A e gli acidi grassi essenziali che hanno un effetto protettivo sulla pelle.

Il pomodoro è l'alimento ideale per mantenere la pelle elastica. Si sposa benissimo con l'insalata. Ad esempio possiamo aggiungerlo a una insalata con lattuga cetriolo radicchio finocchio e olio extravergine di oliva.

Le albicocche sono un frutto ricco di vitamina A. Possiamo consumarla anche a colazione. Tra gli alimenti ricchi di vitamina A abbiamo anche il melone giallo che è un frutto molto dissetante che possiamo portare in spiaggia per reidratarci.

Le ciliegie e i frutti rossi invece sono l'ideale per uno spuntino. le prime oltre che favorire l'abbronzatura hanno pochissime calorie, saziano e migliorano la resistenza dei capillari, i secondi invece sono ricchi di antocianine.

L'ananas. D'estate non può mancare questo frutto esotico sulle nostre tavole. In particolare il succo stimola la circolazione. L'ideale è preparare dei succhi fatti in casa senza zuccheri aggiunti per gustare tutta la naturale la dolcezza di questo frutto dissetante.

La frutta secca contiene la vitamina E e gli acidi grassi Omega-3 quindi via libera a noci e mandorle ma senza esagerare con le quantità perché si tratta di frutti piuttosto calorici.