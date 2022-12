Frutta secca a dieta: quanta mangiarne e perché fa bene soprattutto se si ha il colesterolo alto?

In questi giorni sulle tavole Natalizie, la frutta secca non manca mai, oltre a preservare la salute cardiovascolare, ha tanti altri effetti positivi. Unica avvertenza: non esagerare

Durante le feste natalizie, sulle tavole degli italiani non manca mai la frutta secca. Noci, nocciole, mandorle, pistacchi e arachidi andrebbero però consumati non soltanto in questo periodo dell’anno, ma sempre. Infatti, i benefici di tali alimenti sono innumerevoli, soprattutto per gli sportivi. Uno dei più importanti consiste nel regolare il colesterolo.

Frutta secca e colesterolo

Negli ultimi anni la frutta secca, che più correttamente andrebbe chiamata frutta a guscio, è sempre più apprezzata, anche al di fuori del periodo natalizio. “Si tratta di un vero e proprio superfood, utile agli sportivi perché dà un’immediata sferzata di energia. Inoltre, è indicato anche per vegani e vegetariani, in quanto rappresenta una preziosa fonte di proteine di origine vegetale biodisponibili e che contiene una gamma di aminoacidi molto ampia, seppur non quanto quella delle proteine di origine animale” afferma la dottoressa Emanuela Russo, dietista dell’Inco (Istituto nazionale per la cura dell’obesità) all’Irccs Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio di Milano e del Marathon Center di Palazzo della Salute-Wellness Clinic di Milano.

Frutta secca e colesterolo buono o cattivo

Vitamine e Sali minerali nella frutta secca

Inoltre, la frutta secca è una miniera di vitamine e sali minerali; tra questi ultimi, contiene in quantità elevate soprattutto magnesio, fosforo e potassio. Quanto a macronutrienti, la frutta a guscio fornisce un ridotto apporto di carboidrati, mentre è ricca di acidi grassi polinsaturi Omega 3 e Omega 6, molto importanti per la salute cardiovascolare. “Queste sostanze hanno un doppio effetto positivo: da un lato riducono i livelli di colesterolo Ldl (quello ‘cattivo’, ndr) e dall’altro aumentano i livelli di colesterolo Hdl (quello ‘buono’, ndr). Fungono quindi da spazzini delle arterie, ripulendole da depositi potenzialmente pericolosi. Inoltre, la frutta a guscio abbassa anche i livelli di trigliceridi” osserva la dottoressa Russo.

Frutta secca non aggiungere sale

Tra tutta la frutta secca, a essere più ricche di Omega 3 sono le noci, che dunque sono indicate specialmente a chi deve tenere il colesterolo sotto controllo e, più in generale, per preservare la salute cardiovascolare. Le mandorle sono perfette soprattutto per gli sportivi: infatti, l’alta concentrazione di magnesio è utile per ottimizzare l’efficienza muscolare, prevenendo i crampi, e anche per contrastare la fame nervosa, che spesso si manifesta prima del ciclo mestruale. La ricchezza di vitamine del gruppo B fa invece dei pistacchi degli ottimi alleati per contrastare la stanchezza, fisica e mentale, e per aumentare la concentrazione. “Hanno tanti effetti positivi anche le nocciole e le arachidi, che però andrebbero mangiate con più moderazione. Infatti, il rapporto fra gli Omega 6 e gli Omega 3 che contengono è più alto rispetto all’altra frutta a guscio e un consumo eccessivo può favorire l’infiammazione dell’organismo. Non andrebbe poi aggiunto sale, perché il sodio è già naturalmente presente nella frutta secca” raccomanda l’esperta.

Frutta secca quanta mangiarne contro colesterolo

Attenzione se si ha il colon irritabile

La frutta secca è un cibo piuttosto calorico. Infatti, 100 grammi contengono da circa 500 a circa 650 calorie a seconda della varietà. Perciò, soprattutto chi è in sovrappeso non dovrebbe esagerare, consumandone non più di 25-30 grammi al giorno. “La frutta a guscio rappresenta un ottimo spuntino di metà mattina e può essere inserita anche nella colazione o in un pasto, per esempio aggiungendola a un’insalata insieme a del pollo o a della feta. Prima di allenarsi se ne può mangiare una manciata, così da affrontare la seduta con energia e da mettere i muscoli nelle condizioni migliori per lavorare” sottolinea la dottoressa Russo. Oltre chi ha qualche chilo in più, non dovrebbe esagerare con la frutta secca anche chi soffre di colon irritabile o di calcoli alla colecisti. Noci, mandorle, pistacchi, nocciole e arachidi sono infatti ricche di fibra. “Da un lato ciò favorisce il senso di sazietà ma dall’altro, rallentando la digestione, può causare aerofagia e problemi intestinali” conclude la dottoressa Russo.

La frutta secca fa ingrassare?

In una dieta bilanciata no. Ma eccedere mangiando una manciata di noci in più a merenda o finire la ciotolina di arachidi durante l’aperitivo può fare la differenza, proprio perché essendo molto caloriche rischiano di portarti ad un eccesso energetico rispetto al tuo fabbisogno.

Inoltre, hanno un potere saziante a ‘scoppio ritardato’, perciò se raggiungi la sazietà con la frutta secca significa che ne hai mangiata una grande quantità (e quindi che hai assunto tante calorie)!

Frutta secca e dieta?

Il consiglio è quella di inserirla nella tua dieta, senza eccedere, sia che tu faccia attività fisica in palestra per stare meglio sia che tu sia un bodybuilder alla ricerca della miglior composizione corporea: in entrambi i casi e in una dieta bilanciata la frutta secca è una buona alleata.