Frutti estivi ipocalorici per dimagrire

La frutta è uno degli alimenti che non dovrebbe mai mancare sulle nostre tavole. Questo alimento infatti ci apporta vitamine, sali minerali e fibra ed è anche ipocalorico. Inoltre ha un effetto saziante e ci aiuta a dimagrire. Se la consumiamo con la buccia ha un effetto diuretico e disintossicante. La frutta comunque contiene zuccheri (il fruttosio che viene trasformato in glucosio), per cui gli esperti consigliano di consumarla nella prima parte della giornata, in particolare a colazione perché ci fornisce l'energia necessaria per iniziare la giornata e quindi abbiamo anche tutto il tempo per bruciare gli zuccheri assunti. Se la mangiamo lontano dai pasti è ancora meglio perché in questo modo evitiamo le fermentazioni intestinali. D'estate in particolare la frutta è molto indicata perché rinfrescante e dissetante e ci aiuta anche a ripristinare l'equilibrio idrosalino che perdiamo con la sudorazione. Vi sono tuttavia dei frutti più zuccherini e più calorici di altri. Di seguito quelli meno calorici.

Uno di questi è l'anguria che ci porta appena 16 Kcal ogni 10 grammi. L'anguria è ricca di acqua, per cui è fondamentale per una corretta idratazione e perché reintegra i sali minerali che perdiamo a causa dell'aumento della sudorazione. Un altro frutto che d'estate non può mancare sulle nostre tavole è la pesca. Si tratta di un frutto ricco di acqua ed è rinfrescante dissetante e ha anche proprietà diuretiche. Inoltre è ricca in vitamina C. La pesca, come l'anguria d'altronde, ci aiuta a bruciare i grassi e a eliminare il colesterolo nocivo per l'organismo. L'albicocca è un frutto ricco di vitamine, in particolare la vitamina A e C. Ottimo anche l'apporto di minerali quali sodio, fosforo calcio e potassio. In particolare quest'ultimo è utile per gli sportivi durante i mesi estivi perché combatte la spossatezza. Va assunto con moderazione perchè è più calorico rispetto ad altri frutti (50 calorie ogni 110 grammi). Tra i frutti di bosco invece è particolarmente indicato il mirtillo che ci apporta 41 calorie ogni 100 grammi. E' un concentrato di virtù salutari: è indicato per chi presenta problemi di fragilità capillari, è utile per circolazione sanguigna e la vista, fa bene all'intestino e mantiene il fegato in salute. Le ciliegie ci apportano invece 48 Kcal ogni 100 grammi. Contengono la vitamina C ed A. Sono un prezioso alleato per il buon funzionamento del sistema immunitario e proteggono la vista. Buono anche l'apporto di minerali quali magnesio fosforo calcio e potassio, oltre che acido folico. Tra gli altri frutti di bosco via libera anche ai lamponi, more e ribes che risultano poco calorici.

E' molto semplice preparare la frutta estiva: il modo più semplice è gustarla così com'è magari sotto forma di macedonia per beneficiare delle proprietà di più frutti. L'importante è non aggiungere zucchero, come condimento è sufficiente utilizzare del limone spremuto. Oppure possiamo fare un frullato utilizzando come base un latte magro o vegetale. Oppure se vogliamo amplificare le proprietà dissetanti e idratanti della frutta possiamo preparare un sorbetto: basta tagliarla a pezzetti metterla in freezer e frullare.