Gerry Scotti un anno fa, più o meno in questo periodo, era ricoverato per Covid all’Humanitas di Milano. Terapia intensiva. Come tanti aveva perso olfatto e gusto. Una volta uscito dall’ospedale, dimagrito di 11 chili, ha tolto la carne.

Gerry Scotti e la dieta dopo il Covid

Una specie di detox: «Ho seguito un regime vegetariano. Era la seconda volta in vita mia: la prima era stata durante il lockdown del 2020, quando con la mia compagna e mio figlio Edoardo non l’abbiamo toccata per 40 giorni, fino a Pasqua.

Gerry Scotti è uno dei volti Mediaset più amati dal pubblico da casa. Sorridente, ironico, educato e mai sopra le righe, il presentatore è sempre stato molto apprezzato dai telespettatori per tutti i programmi di cui è stato al timone e per il modo, garbato ed elegante, con cui entra nelle case degli italiani.

Da sempre ironico sul suo aspetto fisico, Scotti non ha mai fatto mistero di essere una buona forchetta e di dovere, proprio alla sua passione per la cucina, i chili di troppo. Quanto pesa? Beh, la bilancia di Gerry supera i 100 chili, che lui ha sempre sfoggiato con il sorriso e con ironia. Eppure, proprio negli ultimi tempi, il conduttore è apparso più asciutto e longilineo, ve ne sarete accorti se lo seguite in tv. Il suo segreto? Una dieta che ha deciso di seguire e che ha dato ottimi risultati.

Gerry Scotti a dieta: com’è dimagrito

Il peso di Gerry Scotti è sempre stato un mistero, in tanti hanno solo potuto ipotizzare i chilogrammi del conduttore ma, alla fine, è stato proprio lui a svelare l’arcano. Intervistato tempo fà dal settimanale Oggi, non ha fatto mistero della cifra su cui solitamente si ferma l’ago della bilancia.

“Io ho 60 anni e peso 110 chili. Ma confesso di convivere bene con il mio peso – ha spiegato lui al settimanale di cronaca rosa – . Non mi alzo di notte per mangiare e non entro in pasticceria per abbuffarmi di bignè. Cerco di condurre una vita sana e regolare, non esagero con vini e liquori”.

Insomma, il peso di Gerry Scotti dipende molto dal metabolismo e dalla genetica nonostante lui cerchi di condurre una vita sana e senza eccessi. E, proprio in virtù di questo, il conduttore cerca sempre di raddrizzare il tiro ogni volta che si concede un peccato di gola.

“Se qualche volta abbondo con qualche pietanza, il giorno dopo bevo spremuta e mangio yogurt – ha aggiunto lui – . La domenica sera mi faccio bastare un frutto e al lunedì, di solito, in tavola ho verdure, minestroni e insalate. Comunque, d’estate, se mi ci metto, perdo 5 chili”.

La lotta contro il Covid

Nello scorso anno , il conduttore ha tenuto tutti col fiato sospeso, a seguito della sua positività al Covid. Gerry Scotti ha trascorso 10 giorni presso Covid Center dell’Humanitas a Rozzano ed ha racconto la sua triste esperienza in diverse interviste.

Gerry Scotti dimagrito dopo il Covid

A far dimagrire Gerry Scotti, tuttavia negli ultimi tempi, non è stata solo la dieta, ma anche il Covid che il conduttore ha contratto nel corso delle registrazioni di Tu sì que vales. La sua esperienza con il virus non è stata delle migliori, dopo i primi giorni in cui tutto sembrava essere sotto controllo, per Scotti è stato necessario il ricovero.

“Vi dico solo che sono dimagrito dieci chili – ha detto lui in collegamento telefonico con Radio Deejay dopo 13 giorni di ricovero in ospedale – . Sono stato fisicamente nell’anticamera della terapia intensiva. C’era una stanza e per non farmi spaventare troppo l’hanno data a me”.

“Non ero né nella stanza normale, né nella terapia intensiva. C’era una porta di vetro e vedevo tutto quello che accadeva – ha raccontato ancora – . Ci sono stato 36 ore e grazie a Dio mi sono bastate. In quelle ore ho visto tutto ciò che è stato, tutto ciò che è e tutto ciò che sarà”.