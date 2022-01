Giappone: la donna più anziana del mondo compie 119 anni. La dieta

La donna più anziana del mondo compie 119 anni. Si tratta della giapponese Kane Tanaka, nata il 2 gennaio del 1903. Secondo l'autorevole testimonianza del Guiness dei primati, è la signora più longeva ancora in vita, attuale Decana dell'Umanità. Nel 2020 è stata scelta come tedofora alle Olimpiadi di Tokyo.

La signora Kane è sopravvissuta a tre epidemie - la spagnola (1918-1920), la sars (2004) e il Covid-19 -, a due Guerre mondiali, agli effetti della bomba atomica di Nagasaki e persino a un tumore a 103 anni. Dopo il rinvio delle Olimpiadi di Tokyo 2020 a causa della pandemia, nel novembre dello stesso anno le è stato riconfermato il ruolo di tedofora per l'11 maggio successivo. La staffetta però non è stata purtroppo eseguita per una difficoltà tecnica. Oggi l'anziana signora risiede in una casa di cura a Higashi-ku, nella prefettura di Fukuoka, è ancora in buona salute e occupa il suo tempo giocando a Othello e facendo brevi passeggiate nei corridoi della struttura.

La dieta della donna più anziana

Gli hobby della futura 119enne includono la calligrafia e i calcoli. La donna segue una dieta a base di riso, pesce e zuppa, oltre a bere molta acqua, un regime alimentare che ha adottato da quando aveva circa 112 anni. Ha ancora un forte appetito, adora i dolci e beve tre lattine al giorno di caffè in scatola, bevande nutrizionali e bevande gassate. La famiglia - non si stanca di ripetere - significa tutto per lei, e dormire sonni tranquilli è il suo segreto di longevità. All'età di 103 anni, a Tanaka fu diagnosticato un cancro al colon, ma guarì grazie a un tempestivo intervento avvenuto a Tokyo. Nel 2010, quando aveva 107 anni, suo figlio ha scritto "In Good and Bad Times, 107 Years Old", un libro su di lei che parla della sua vita e della sua longevità. A raccontare la storia della signora Tanaka è l'Associazione Giustitalia, che si occupa su scala nazionale e internazionale della tutela delle persone anziane e della quale la donna è socia onoraria da tre anni e che, in questa occasione, le rivolge l'augurio "di spegnere 120 candeline, l'anno prossimo, in un mondo libero dalla pandemia".