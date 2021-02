Giornata mondiale dei legumi: le ricette con fagioli, lenticchie e ceci

Oggi 10 febbraio si celebra la Giornata mondiale dei legumi. Sono tanti i buoni motivi per festeggiare questi ingredienti, a cominciare dal fatto che si tratta di una coltivazione a bassa impronta idrica che promuove anche la biodiversità. Oltre a essere una valida (e salutare) alternativa alla carne dalle innumerevoli proprietà e benefici. Anche fagioli, lenticchie, ceci, piselli, fave, soia – e i loro fratelli meno noti come lupini e cicerchie - hanno un giorno a loro dedicato: la Giornata mondiale dei legumi che si festeggia oggi 10 febbraio.

La Giornata mondiale dei legumi: che cos'è

Istituita nel 2019 dalla FAO (l’agenzia Food and Agriculture Organization delle Nazioni Unite), la Giornata internazionale dei legumi è stata fissata stabilmente il 10 febbraio per dare continuità alle azioni intraprese nel 2016 con l’Anno internazionale dei legumi. È una buona occasione per mettere insieme a tavola salute, sostenibilità economica e sostenibilità ambientale. Senza perderci in gusto, come dimostrano piatti ecumenici come l’hummus che, grazie ai ceci, è un collante di tutto il conflittuale Medioriente.

La Giornata internazionale dei legumi: perché si celebra e gli eventi per festeggiarla

La Giornata dei legumi (info: worldpulsesday.org) ha come obiettivo la promozione della coltivazione e della consumazione dei legumi. Per sfamare una popolazione mondiale in crescita, la Fao ritiene che i legumi siano la giusta chiave per fornire una sana alimentazione al maggior numero di persone e con un minore impatto ambientale rispetto agli allevamenti animali. Questo perché i legumi sono ricchi di proteine e possono costituire una valida alternativa alla carne. Senza contare che rappresentano anche essere un motore di sviluppo per popolazioni che non possono contare su altre risorse.

Di seguito vi suggeriamo 4 ricette da rifare a casa: partiamo da un grande classico:



la pasta e fagioli.

Indagare le origini specifiche di questa preparazione è un compito difficilissimo, per non dire impossibile. Si tratta di un piatto della tradizione italiana e non esiste una sola regione di provenienza. Lo si prepara in Toscana, Lazio, Piemonte, Lombardia,in Campania e in Sicilia con varianti diverse tra loro: c’è chi aggiunge pezzetti di pancetta, chi usa i ceci e chi i borlotti, il pomodoro o la cotenna di maiale.

Non esiste un’unica versione giusta, insomma. Quella che vi proponiamo oggi prende ispirazione dalla cucina napoletana, in cui la pasta cuoce direttamente nei fagioli (borlotti in questo caso), raggiungendo così una consistenza «azzeccata», per dirla proprio in napoletano, cioè densa e cremosa. Il trucco di questa tecnica di cottura, infatti, è infatti quello di intrappolare l’amido della pasta nel sugo senza lasciare che si disperda nell’acqua di cottura che solitamente non viene poi utilizzata. A questa ricetta non può mancare la giusta dose di formaggio utilizzate non solo la polpa ma anche la crosta che, cuocendo con i fagioli a lungo, rilascia ancora più sapore sciogliendosi.

Se volete una versione in bianco della pasta e fagioli alternativa, provate la pasta e fagioli in bianco abbinata con le cozze.

Zuppa di lenticchie e castagne

Castagne e lenticchie. Qualche pezzetto di guanciale e una punta di peperoncino. Questa è una zuppa perfetta per l’autunno. Calda e avvolgente. Ma soprattutto semplicissima da preparare, anche in anticipo. Vi basterà organizzare tutti gli ingredienti per poi cuocerli all’ultimo. Magari aumentando le dosi, per fare in modo che una volta pronta vi possa durare anche per più di un giorno.



La zuppa con fagioli cannellini e finocchi

Una zuppa gustosa e salutare, che si prepara in poco tempo e con estrema facilità. Non ultimo, è a basso contenuto calorico, quindi perfetta in questo (lungo) periodo di sedentarietà. Gli ingredienti? Fagioli cannellini con il loro carico di fibre, proteine vegetali e pochissimi grassi. E poi dei finocchi, ricchi di acqua e potassio. Dalle grandi proprietà digestive e depurative. Mixati insieme, danno vita a una zuppa morbida e saporita, grazie anche all’aggiunta finale di un pizzico di peperoncino. Come consumarla? A me piace calda, ma Marco Bianchi, che l’ha pensata, spiega che è ottima anche fredda. E se lo dice lui…



Le mafalde corte integrali con ceci e acciughe alla romana

L’abbinamento legumi e carboidrati è un classico, molto salutare. Ma oltre a far bene questo piatto ripercorre anche le tradizioni gastronomiche romane: ceci, acciughe e aglio. Un sugo che racchiude storia e benessere. Da abbinare a una pasta corta integrale e, magari, provare a farlo in un’unica pentola. Un’ottima soluzione per risparmiare tempo, fatica ed energia.