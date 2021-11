Giusina, in libreria dalla cucina: la Sicilia è servita

Palermo - Dal calzone fritto, alla pasta coi tenerumi, allo sfincione: le ricette siciliane di Giusi Battaglia sono in un libro appena uscito, Giusina in cucina - La Sicilia è servita. "Tutto inizia durante il primo lockdown – racconta la 45enne cuoca/giornalista palermitana - passavo molte ore a preparare i piatti della nonna per la mia famiglia. Un giorno ho pubblicato sui social le foto di alcuni mignon di rosticceria appena sfornati e ho ricevuto un invito da parte di Food Network a realizzare un piccolo format".

Dal successo della trasmissione televisiva, confermata per ora fino al 2022, è nato questo ricettario con le pietanze più golose e rappresentative dell’arte culinaria della nostra Isola. Dalla caponata alle arancine, dai buccellati alla cassata al forno, dai cannoli agli involtini di carne e pesce spada fino alla cassata al gelo di anguria: non manca niente, a parte augurarci "buon appetito"!