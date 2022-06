Dieci cibi che non devono mai andare in frigorifero

Uno degli sprechi in cucina consiste nel mettere il cibo nel posto sbagliato. Compreso il frigorifero. Un elettrodomestico che non dobbiamo usare in modo meccanico, infilando al suo interno tutto ciò che acquistiamo con la spesa.

Dai pomodori all'avocado. Ma nell'elenco ci sono anche basilico, caffè e miele. Neanche l'olio d'oliva deve stare al freddo. Ecco gli Alimenti da non mettere mai in frigo. La lista che non ti aspetti e che aiuta a conservare meglio alcuni cibi. Conservare gli alimenti in frigo è tendenzialmente il modo migliore per arrestare il loro processo di maturazione. Molti cibi se sottoposti ad una bassa temperatura ma costante non subiscono rapide alterazioni, è anche per questo che soprattutto in questo periodo si considera il frigorifero indispensabile.

Cibi da non mettere in frigo

Alcuni cibi, di grande sapore, non possono e non devono essere conservati al freddo, dove rischiano di deteriorarsi e in ogni caso non riescono a portare a termine un corretto processo di maturazione. Non solo: i cibi in frigorifero, quando non devono andarci, si traducono anche in altri danni per la nostra economia domestica.

Tuttavia esistono una serie di cibi che non vanno mai messi in frigorifero, è un grave errore in quanto vengono danneggiati nelle loro qualità organolettiche. Di seguito la lista di 12 alimenti che è meglio non conservare al freddo.

1–Le cipolle

Le cipolle non andrebbero mai messe in frigorifero questo perchè l’umidità rovina i suoi strati e ne comporta un rapido deterioramento: è sicuramente meglio un luogo fresco e asciutto.

2-L’Avocado

L’Avocado va conservato necessariamente a temperatura ambiente e quindi non in frigorifero.

3-Le Patate

Le patate vanno conservate in un luogo fresco e asciutto in quanto l’umidità le rovina. L’amido presente nel vegetale subisce degli effetti collaterali in presenza d’umidità e di conseguenza altera le sue proprietà nutrizionali rendendole in alcuni casi non commestibili.

4- I pomodori

Anche i pomodori non vanno messi in frigo e come per le patate vanno conservati in in luogo asciutto possibilmente lontano da fonti di calore.

5-Il caffè

Conservare il caffè in frigo non è certo una buona idea anche se in molti sono convinti che le basse temperature ne esaltino l’aroma. Il caffè assorbe non solo l’umidità ma anche i cattivi odori per questo è meglio conservarlo in un contenitore ermetico, a temperatura ambiente e lontano dai fonti di calore.

6-Aglio

E’ meglio tenere l’aglio fuori dal frigo, il freddo velocizza il processo di ammuffimento.

7-Tabasco

Anche le salse piccanti come il tabasco vanno conservate fuori dal frigorifero in quanto la bassa temperatura ne potrebbe alterare il gusto.

8-Pesche

Le Pesche hanno un loro processo di maturazione naturale ed è preferibile non alterarlo, quindi il consiglio è quello di non metterle in frigorifero. Se si vuole gustarle fresche è sufficiente raffreddarle mettendole nel frigo qualche ora prima di servirle.

9-Meloni

I meloni vanno conservati fuori dal frigo ma se sono stati tagliati è meglio metterli al freddo in quanto il caldo favorisce la perdita d’acqua del frutto.

10-Miele

Il miele non va mai messo in frigorifero in quanto la bassa temperatura tende a formare dei cristalli ed alterare il sapore del prodotto.

11-Pane

Se conservato in frigo il pane si deteriora più facilmente: va messo in un sacchetto traforato o su una teglia.

12- Le banane

Le Banane non vanno mai conservate in frigorifero: primo perchè anneriscono rapidamente e poi perchè il loro gusto cambia in modo radicale. Andrebbero conservate nel loro casco e se è possibile si può avvolgere dell’alluminio dalla parte del legno.