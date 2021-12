Acqua, zenzero e limone: per abbassare la glicemia e il colesterolo. La glicemia alta è un problema sempre più comune che è indispensabile risolvere il prima possibile al fine di non incorrere in peggioramenti del proprio stato di salute.

Se da un lato, alle volte, basta cambiare alimentazione per regolare le cose, dall’altro è sempre meglio avere dei rimedi naturali a portata di mano, portando così contributi sempre nuovi al proprio organismo.

Glicemia alta, come tenerla a bada con limone e zenzero

Oggi, quindi, parleremo di due alimenti diffusi e spesso usati per portare benefici all’organismo. Stiamo parlando di limone e zenzero, un duo imbattibile che aiuta sotto vari aspetti e che sembra poter far molto quando si parla di glicemia. Essere in buona salute e avere una forma fisica perfetta è il sogno di molte persone, soprattutto quelle che hanno qualche chilo in più. Pertanto, è possibile provare dei rimedi naturali per aiutarci a smaltire quei chili in eccesso come l’acqua allo zenzero. Tuttavia, il consumo di una bevanda (qualunque essa sia) non è sufficiente per raggiungere questo obiettivo in modo adeguato.

Limone e zenzero, rimedio naturale contro la glicemia alta

Delle infinite proprietà dello zenzero si sa ormai tantissimo. Ottimo come digestivo e antidolorifico naturale, questo rizoma si presenta indicato anche per dimagrire, sciogliere il grasso in eccesso, abbassare il colesterolo, calmare l dolori mestruali, disinfiammare l’organismo, etc… Tra le sue proprietà più note c’è anche quella di abbassare la glicemia grazie alla presenza di gingerolo e shogaolo, sostanze che inibiscono l’attività degli enzimi che si occupano del metabolismo dei carboidrati. Un lavoro che lo zenzero svolge ancor meglio se in coppia con il limone che ne potenzia gli effetti.

Limone e zenzero per dimagrire

Per perdere peso in modo sano e sicuro, è meglio andare dal medico, seguire le sue istruzioni e migliorare le abitudini di vita. Non fidarti di tutto quello che trovi sul web o chi offre soluzioni magiche e immediate, senza una base scientifica valida. L’acqua allo zenzero può aiutare nella perdita di peso, ma solo se abbinata ad una dieta e ad un regime di vita sano.

Lo zenzero aiuta ad abbassare la glicemia alta e il colesterolo

Acqua zenzero e limone per abbassare la glicemia e il colesterolo

Lo zenzero è un alimento molto versatile che può essere inserito in svariate preparazioni, dalle tisane, frullati e ricette, a tutti i tipi di alimenti e dolci. Ha un sapore molto caratteristico e, inoltre, assicura che le preparazioni abbiano un aroma piccantino molto gradevole. Inoltre, diverse studi hanno dimostrato che questo alimento (data la sua composizione) possiede alcune proprietà benefiche per la salute. Alcuni dei più notevoli sono:

Poiché ha un certo effetto antinfiammatorio, può alleviare la pancia gonfia e il mal di testa.

In alcuni casi, può aiutare a combattere la nausea e qualche lieve fastidio allo stomaco, in modo tempestivo. Allo stesso modo, contribuirebbe al mantenimento di una buona salute gastrointestinale.

Può aiutare a regolare i livelli di glucosio e di colesterolo nel sangue.

Aiuterebbe a prevenire la ritenzione di liquidi

L’acqua di zenzero può aiutare a prevenire la ritenzione di liquidi, poiché è una bevanda che può stimolare la minzione. Tuttavia, si consiglia di consultare il proprio medico prima di iniziare ad utilizzarla per questo scopo.

Come preparare l’acqua allo zenzero per perdere peso?

Lo zenzero è molto utilizzato in cucina perché, oltre ad esaltare il sapore di altri cibi, riesce a dare un tocco speciale a molte preparazioni. Sebbene l’acqua allo zenzero non sia un preparato miracoloso, in grado di eliminare il grasso corporeo in eccesso, il suo consumo può aiutare a completare una dieta equilibrata e a idratare l’organismo.

Ingredienti:

Succo di 2 limoni - 6 tazze d’acqua (1,5 litri) - 5 cucchiai di zenzero grattugiato (50 g)

Come preparare l’acqua allo zenzero per abbassare la glicemia e il colesterolo

Scaldare l’acqua e, quando arriva a bollore, aggiungere lo zenzero.

Lasciare bollire per 1 o 2 minuti e togliere dal fuoco.

Lasciar riposare 10 minuti.

Infine, filtrare il contenuto, aggiungere il succo di limone e bere con moderazione durante l’arco della giornata.

L’acqua allo zenzero può essere un buon complemento

Tè allo zenzero, limone e miele

Il consumo di acqua allo zenzero, di per sé, non garantisce una perdita di peso immediata. Pertanto, devi ricordare che è semplicemente un supplemento alla tua dieta. Se vuoi perdere peso in modo sicuro e sano, è meglio consultare un dietologo o il tuo medico di famiglia, poiché questi professionisti sono quelli che possono guidarti al meglio su ciò che è meglio per la tua salute.

Evita di utilizzare questa bevanda come sostituto del pasto o come unica forma di idratazione, in quanto può essere controproducente. Puoi invece inserirlo all’interno di una dieta equilibrata e, in generale, ad uno stile di vita sano evitando cibi zuccherini e ricchi di grassi saturi. É importante fare anche una moderata attività fisica giornaliera.

Attenzione alle controindicazioni dell’acqua allo zenzero

Tieni presente che lo zenzero è un alimento che è controindicato in diversi casi e, quindi, non tutti possono consumarlo regolarmente. Ad esempio, lo zenzero non dovrebbe essere consumato in caso di ipertensione, disturbi emorragici, gravidanza e allattamento.