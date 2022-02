Glicemia alta: cosa mangiare e cosa evitare

Circa il 90% dei diabetici è affetto da diabete tipo 2. Fondamentale, insieme ai farmaci, è la dietoterapia

Seguire una dieta povera di zuccheri in caso di glicemia alta è importante: vediamo quali sono i cibi da evitare e quali quelli da consumare.

Tenere sotto controllo i valori della glicemia, ovvero degli zuccheri nel sangue, è molto importante. In soggetti sani, la glicemia a digiuno va dai 70 ai 110 mg/dl. Se i valori a digiuno salgono oltre i 110 mg/dl, si parla di iperglicemia. In questo caso, bisogna seguire una specifica dieta per glicemia alta, per evitare che quest’ultima degeneri nel diabete. Evitare i cibi ricchi di zuccheri non basta, bisogna anche consumare alimenti che aiutano ad abbassare la glicemia. Vediamo quali sono!

Glicemia alta: cosa mangiare?

La glicemia alta spesso può essere gestita con una dieta efficace. Vediamo quali sono i cibi da mangiare e quali da evitare. In caso di iperglicemia, bisogna mangiare cibi a basso indice glicemico e ricchi di fibre, come i cereali integrali, le verdure, i legumi, i semi oleosi (ad esempio soia, girasole e lino), il pesce azzurro e la carne magra.

La frutta non deve mai mancare, ma bisogna scegliere quella ricca di fibre e con pochi zuccheri. Da questo punto di vista, i frutti migliori sono gli agrumi, che contengono anche antiossidanti e acidi organici.

Glicemia alta: i cibi da evitare

Ovviamente, i cibi da evitare quando si ha la glicemia molto alta sono quelli ricchi di zuccheri. Bisogna bandire, quindi: i dolciumi, le merendine, i biscotti, le marmellate, pane e pasta preparati con farine raffinate, il riso non integrale, gli alcolici, le bibite gassate e zuccherate, i crackers, i grissini, le fette biscottate e tutti gli snack non integrali.

Lo zucchero può essere sostituito con dolcificanti artificiali, o meglio ancora con il miele. I biscotti e le marmellate vanno scelti senza zuccheri aggiunti.

La pasta, il pane e tutti gli altri prodotti da forno devono essere integrali.

Glicemia alta: i rimedi

Alcuni cibi sono validi rimedi per abbassare la glicemia alta. Tra questi troviamo: gli asparagi, che sono ricchi di vitamine e fibre; i mirtilli, che tengono sotto controllo la glicemia grazie alla presenza di antocianine; i semi di lino, che regolano l’assorbimento del glucosio, e la cannella, che modula la secrezione di insulina e combatte il diabete.

In ogni caso esistono degli accorgimenti importanti, alcuni conosciuti da sempre ma spesso sottovalutati, sui quali è bene porre la giusta attenzione per prevenire o contrastare disturbi come la glicemia alta.

L’idratazione ad esempio è fondamentale. Tutti sappiamo quanto sia importante bere almeno 1,5 litri di acqua al giorno, ma pochi di noi sono costanti in questa buona abitudine.

Anche la sedentarietà è una cattiva abitudine da abbandonare. Un efficace rimedio contro la glicemia alta è infatti l’attività fisica costante, in cui siano previsti almeno tre giorni a settimana di esercizi o camminata.

Infine, studi scientifici hanno dimostrato che lo stress e la qualità del sonno influiscono sui livelli di glicemia, in particolare sul cortisolo che è strettamente legato al glucosio, e sulla sensibilità all’insulina. Adottare tecniche di rilassamento per gestire lo stress e migliorare il sonno notturno è una delle migliori soluzioni per garantire il benessere di tutto l’organismo.

Per evitare ogni problema è opportuno consultare il proprio medico di famiglia.