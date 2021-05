Grasso addominale: come eliminarlo? scegli questi cibi per perdere peso. Il grasso addominale non è un 'problema' puramente estetico, quanto piuttosto pericoloso per la salute del nostro organismo. Diminuire il giro vita è quindi fondamentale per combattere l'insorgere di patologie cardiovascolari e una corretta alimentazione è alla base. Perdere peso non corrisponde necessariamente a perdere grasso addominale; attività fisica e un regime alimentare sano sono alla base del nostro benessere e ci sono alcuni alimenti che è bene introdurre nella nostra alimentazione. Perché con un corretto regime alimentare secondo gli studi si potrebbe arrivare a perdere fino all'80% del grasso addominale.

La pancia è una parte del corpo che viene spesso poco considerata. Conseguenze: si gonfia, cresce, immagazzina il grasso quando tu al contrario vorresti fosse piatta. Ma come perdere il grasso addominale?

Per combattere il grasso addominale servono esercizio fisico e una giusta alimentazione. Ecco quali sono i cibi aiutano a perdere peso

Quali sono gli alimenti che possono aiutarci nella nostra missione?

Tra questi ci sono gli spinaci: contengono molte fibre che aiutano il transito intestinale, migliorano la digestione e aiutano ad eliminare il grasso addominale. Non solo, donano un senso di sazietà e possono essere mangiati crudi, cotti, da soli o in abbinamento con altri alimenti. Non hanno particolari controindicazioni, ma se siete allergici al nichel è bene che facciate attenzione al loro consumo.

Ci sono anche i funghi, le carote, i fagioli, i broccoli e il cavolfiore, la zucca, i peperoncini, e gli ortaggi a foglia come lattuga e cavolo. Sono tutti cibi che grazie al loro ricco contenuto di fibre e alle poche calorie aiuteranno a perdere peso e ad eliminare anche il grasso addominale.

Alimenti autorizzati

Verdure, frutta, semi, cereali, carni bianche, pesce, questi sno alcuni esempi di alimenti da scegliere quando si vuole perdere peso. Le verdure forniscono al corpo i nutrienti essenziali e i frutti contengono enzimi che aiutano il corpo a scomporre i nutrienti. Quindi mangia frutta e verdura a volontà! Vuoi aggiungere un sapore in più ai tuoi piatti? Scegliete l'olio di cocco, un olio ricco di fibre, minerali e vitamine che aumenta il dispendio energetico dell'organismo e aiuta a bruciare i grassi.

Considerare anche di bere molta acqua per aiutare la digestione.

L'acqua elimina le tossine e fornisce all'organismo minerali vitali. Un'altra efficace bevanda dimagrante è il tè verde, che aiuta a combattere il gonfiore, la ritenzione idrica e il grasso in eccesso. Il tè verde contiene anche teina, una sostanza che aumenta il dispendio energetico dell'organismo.

Ecco un riepilogo degli alimenti autorizzati: Proteine: pollame, carni bianche, uova, frutti di mare e pesci grassi (salmone, sgombro, sardine, tonno….).

Carboidrati: verdura, frutta, riso integrale, miglio, orzo, grano saraceno, fiocchi d'avena, quinoa.

Grassi: olio di cocco, noci, semi (es. semi di lino), burro, olio d'oliva (spremuto a freddo), avocado, cioccolato fondente.

Alimenti proibiti

Per perdere grasso addominale, è quindi necessario adottare buone abitudini alimentari. Questo comporta l'eliminazione di cibi dolci e grassi come patatine fritte, pasticcini, biscotti, salumi e alcool. Tra gli altri alimenti proibiti, è possibile trovare: Bevande analcoliche- Caramelle- Chips- Muesli e cornflakes- Fast-food- Dolci.

Dimenticare i carboidrati raffinati la sera

Non appena si consumano carboidrati trasformati, questi ultimi vengono rapidamente trasformati in zucchero. Conseguenze: causano picchi di zucchero nel sangue e quindi un maggiore accumulo di grassi addominali. La sera, dimenticate i carboidrati raffinati! Per quanto riguarda la frutta, contiene zucchero, ma anche fibre che rallentano l'aumento dei livelli di zucchero nel sangue. Per perdere grasso addominale, è quindi consigliabile vietare i carboidrati raffinati la sera, perché il tuo corpo non sarà in grado di bruciare ciò che hai appena mangiato e se hai già mangiato i tuoi tre pasti quotidiani, potresti superare il tuo fabbisogno calorico giornaliero. Inoltre, non mangiare dopo le 20.00. Ma se avete ancora un po' di fame serale, scegliete cibi con il minor numero possibile di calorie (zuppa, per esempio).



Bere per perdere grasso addominale

Quando si vuole perdere la pancia, è necessaria come giàvi abbiamo anticipato, una buona idratazione!

Infatti, l'acqua aumenta la sensazione di sazietà e accelera il metabolismo. Grazie a questi effetti, limiterete l'eccesso di cibo e brucerete più grassi. Se volete variare il vostro gusto, potete anche bere tè verde, un bruciatore di grassi che stimola il metabolismo e riduce il desiderio di cibo. Per perdere la pancia, il tè verde è quindi efficace! L’invito che vi facciamo è sempre lo stesso: se volete intraprendere una dieta, o capire quale sia il regime alimentare più corretto per voi, non affidatevi al fai da te. Rivolgetevi sempre ad un medico specializzato.

Nota: il presente articolo è il frutto di una ricerca e di una elaborazione di notizie presenti sul web. Con la presente l’autore, la redazione e l’editore declinano ogni responsabilità e invitano i lettori ad eseguire un’attenta verifica e a rivolgersi sempre ad un medico specialista.