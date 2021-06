Hai smesso di fumare? Quale dieta seguire per non ingrassare

Smettere di fumare è senz'altro un punto guadagnato per la nostra salute. Sappiamo bene quali conseguenze negative può avere questa abitudine protratta per anni. Il fumatore vive una qualità di vita sicuramente compromessa rispetto a chi non fuma, ad esempio va incontro con maggiore frequenza a patologie respiratorie, dalla tosse al catarro fino alle bronchiti croniche, asma, e patologie cardiache, infarto, ipertensione, ictus. Insomma il tabagismo può impattare sulla vita quotidiana determinandone una minore qualità.

Benefici per chi smette di fumare

Chi decide di smettere di fumare, si accorgerà ben presto, sin da qualche minuto dopo aver fumato l'ultima sigaretta, di una serie di benefici. Consideriamone alcuni.

Già dopo entro 20 minuti il battito cardiaco e la pressione del sangue si riducono.

Dopo 8-12 ore il livello di monossido di carbonio nel sangue si riduce della metà.

Entro 2 -12 settimane si rileva un sensibile miglioramento della circolazione del sangue e delle funzioni respiratorie.

Entro 1-9 mesi tosse e respiro corto migliorano.

Entro un anno si dimezza il rischio di infarto rispetto a quello di un fumatore.

Entro 5-15 anni il rischio di ictus è sovrapponibile quello di un non fumatore.

Entro 10 anni si riduce fino alla metà il rischio di tumore ai polmoni.

Entro 15 anni il rischio di infarto si pareggia con quello di un non fumatore.

Quando smettiamo di fumare però non è raro che possiamo aumentare di peso. Gli esperti spiegano che ciò accade perché la nicotina è in grado di accelerare il metabolismo, in quanto è una sostanza anoressizzante che facilita il consumo energetico. Tuttavia possiamo evitare questo spiacevole effetto seguendo una dieta per smettere di fumare senza ingrassare.

Dieta per smettere di fumare senza ingrassare

Gioca un ruolo importante senz'altro anche una componente psicologica: perché il cibo diventa una maniera semplice per sostituire la sigaretta, quindi va a compensare la gratificazione che avevamo con la sigaretta. D'altronde smettendo di fumare aumenta anche il gusto del cibo e quindi la migliore percezione del sapore e degli odori dello stesso ci invogliano a mangiare di più per riassaporare nel vero senso della parola, uno dei piaceri della vita. Che fare dunque una volta che si è smesso di fumare per non ingrassare?

Per i primi mesi è preferibile soprattutto dare spazio ad alimenti proteici quindi soprattutto carne pesce formaggi, uova, senza tralasciare le verdure. Riguardo ai carboidrati, per evitare bruschi rialzi dei livelli di glucosio nel sangue, è preferibile consumare quelli a basso indice glicemico, ad esempio i carboidrati integrali. Da ridurre quindi per un po' il consumo di pane, pasta, pizza, riso e anche gelati, dolci, succhi di frutta e la frutta eccessivamente zuccherina, ad esempio albicocche, ciliegie, uva, mandarini, pesche.

La frutta secca a guscio può aiutarci a contrastare il calo d'umore conseguente all'astinenza da nicotina. Via libera quindi a noci, mandorle e nocciole che sono anche un gustoso spuntino spezzafame a metà mattina e a metà pomeriggio prima dei pasti principali.

Bere a sufficienza e soprattutto non bevande zuccherate sia per una corretta idratazione e anche per diminuire il meccanismo della fame. Vanno bene anche tisane e infusi non zuccherati.

Un altro piccolo segreto è quello di fare dell'attività fisica. L'esercizio fisico fa bene sia in generale perchè perchè riduce il livello di cortisolo, l'ormone dello stress, nel sangue e aumenta la produzione di molecole quali le endorfine e la serotonina, un ormone neurotrasmettitore che migliora il nostro stato di benessere. La ginnastica aiuta il dispendio calorico e quindi ci rende più facile perdere peso. ma c'è anche un altro aspetto specifico per cui l'attività fisica è fortemente consigliato agli ex fumatori: favorisce l'eliminazione delle tossine che si sono accumulate nell'organismo. Possiamo scegliere l'attività che si confà maggiormente alle nostre possibilità: attività aerobiche ad esempio camminare, correre, bicicletta ma anche praticare sport di squadra quali calcio, pallacanestro, ballo. Insomma seguire un adeguato percorso alimentare accompagnato da una attività fisica è indispensabile per liberarsi dalla dipendenza della nicotina.