Heather Parisi, la dieta a 65 anni

Heather Parisi ha inaugurato il nuovo anno con un post social personale dedicato ai suoi 65 anni e alle sue regole per vivere una vita sana. Il prossimo 27 gennaio Heather Parisi spegnerà sessantacinque candeline e la showgirl ha voluto condividere con i suoi follower un messaggio sul tempo che passa e sul prendersi cura di sé. «Tra dodici giorni avrò 65 anni. Non ho paura del tempo che passa, perché si può ringiovanire invecchiando, si è un po’ più pazienti, più comprensivi, si assaporano le piccole cose, si è più spirituali», ha scritto Heather Parisi sul suo profilo Instagram, elencando le sue regole per rimanere giovane e in forma.

Nel messaggio affidato al web, la showgirl ha elencato una serie di routine che mantiene costanti nel tempo come «dormire almeno otto ore, avere rispetto del proprio corpo e ascoltarlo per capire cosa ci dice». Tra le varie indicazioni c'è anche quella di «non usare farmaci se non è assolutamente necessario». Tra le tante regole seguite da Heather Parisi ci sono anche quelle legate a fitness e alimentazione: «Fare esercizio, anche con le padelle in cucina o facendo i letti, e camminare. Adoro stare al sole. Mangio tanta verdura, frutta, carne rossa e uova, e bevo latte crudo e non mi interessa se "certi" dicono che non fa bene. L'importante è non esagerare e avere una dieta equilibrata».

Nel suo lungo post non è mancata neppure la polemica sul "sistema" e sul diritto alla salute. «Sono stata criticata per aver difeso il diritto a scegliere sulla mia salute. Da quando in quando, uno sconosciuto decide la salute del prossimo? Siccome io rifiuto il sistema, gli esperti dicono che non sono in grado di decidere della mia salute, del mio benessere e della mia vita. Ma non può essere così», ha scritto la showgirl su Instagram, proseguendo: «La salute è responsabilità di ciascuno di noi e appartiene solo a noi. La maggior parte dei problemi nasce dal nostro stile di vita. Si ricorre al medico quando il danno è fatto. Per favore, vivete una vita sana...la medicina non è una scienza esatta (ma empirica)».