Home fitness, allenarsi da casa è una tendenza sempre più di moda

Una delle conseguenze della pandemia riguarda la maggior attenzione delle persone per la salute fisica e mentale e, quindi, allenarsi da casa è una tendenza che è esplosa in questi mesi in modo quasi inaspettata.l'Home fitness è diventata una tendenza sempre più dimoda. Con la complicità della chiusura delle palestre, la possibilità di avere un po’ di spazio in casa per dedicarsi all’allenamento è diventata una tendenza in forte crescita che accoglie sempre più proseliti. Che il mondo del fitness fosse in cambiamento ed evoluzione, lo sapevamo (e vedevamo) anche prima di questo evento eccezionale. L’avvento della pandemia da COVID-19 ha sicuramente accelerato tendenze già in atto nel settore. La chiusura dei luoghi tradizionali deputati al movimento (palestre, piscine, centri sportivi) ha costretto trainer e sportivi a reinventarsi, a trovare il modo di allenarsi vincendo la monotonia e creando opzioni varie e flessibili.

Il fitness diventa virtuale e la casa la nuova palestra

Soprattutto durante il primo lockdown, in Italia e in Europa, si è sviluppato il trend (già attivo negli States) delle lezioni fitness a distanza, via streaming oppure on demand. Si è fatto di necessità virtù: grandi catene, palestre, singoli trainer hanno utilizzato la rete e i Social come loro luoghi virtuali per mantenere i clienti e acquisirne di nuovi. Tutto è diventato globale ed “esserci” è diventato un must. I Social e le piattaforme di virtual meeting sono stati e sono, tuttora, la migliore vetrina per proporre le proprie lezioni sia collettive sia in modalità personal. Le case sono diventate delle piccole palestre o dei piccoli centri pilates

App dedicate al fitness e tecnologie ad hoc, insieme a sistemi di monitoraggio digitale (smartwatch, in primis) rappresentano una grande risorsa per allenarsi, progredire e fare community, abbattendo barriere spaziali e temporali. È diventato possibile davvero allenarsi ovunque e in qualsiasi momento, scandendo così il ritmo di una giornata passata tra le mura domestiche.

Le discipline

Tra le discipline più forti è da annoverare lo Yoga, specie nella sua versione ristorativa e terapeutica, adatto a tutti, come modo per prendere coscienza di sé, utile per canalizzare ansia e depressione. Gli approcci olistici e fusion prediligono sempre questa connessione tra corpo, mente e spirito. Accanto a questo, vanno per la maggiore gli allenamenti metabolici intervallati (HIIT, Tabata e derivati), finalizzati al dimagrimento, e il Kombat, un ottimo lavoro cardio e un buon rimedio contro lo stress.

Home fitness: pro e contro

Durante questa pandemia, si è registrato l’aumento delle vendite di attrezzatura per l’home fitness. C’è chi si è costruito una vera piccola palestra personale. Tappetini, pesetti, cavigliere, elastici, kettlebell, Pilates Props, Yoga Props: i materiali più versatili ed economici. Allenarsi in casa ha i suoi vantaggi: si è al sicuro, si risparmia tempo e denaro, ci si organizza meglio con le nuove esigenze lavorative (legate allo SmartWorking) e famigliari (i figli spesso a casa da scuola).

Tutti pazzi per i manubri da palestra

Tra le tendenze che le persone hanno dimostrato di apprezzare ci sono i pesi e i manubri da palestra, dato che questo tipo di allenamento è utile per tonificare, migliorare la forma fisica e perdere massa grassa. La scelta dei manubri da palestra sta vivendo un momento di grandissima popolarità ma, com’è ovvio, richiede una certa competenza sul modo di procedere. I pesi sono un ottimo allenamento che va sempre abbinato ad altre attività, per cui gli esperti raccomandano un buon riscaldamento e lo stretching a fine allenamento.

Corsa e passeggiate

Per stare in forma tantissime altre persone hanno ritrovato nella corsa e nella passeggiata delle ottime motivazioni per fare scorta di vitamina D e godere dei benefici dell’aria aperta. Questa due attività cardio sono assolutamente total body e sono una buona base di partenza per perdere massa grassa. Da sole, tuttavia, non possono garantire risultati mirati perché, come ripetono spesso gli esperti, ogni fisico ha specifiche necessità.

Chi ha problemi di mobilità, per esempio, non potrà mai sostenere lo sforzo derivante da una corsa, così come chi soffre di disturbi alla circolazione dovrebbe prediligere una camminata energica e a passo svelto in salita. Fatte queste premesse il mercato del fitness si è diversificato al punto da offrire centinaia di soluzioni per chi vuole stare in forma da casa con semplicità e risparmio di tempo e denaro.

Ecco perché gli esperti raccomandano di non improvvisare

Il boom del fitness fai da te è sicuramente un fattore molto positivo che aiuta anche a prevenire malattie circolatorie e altri disturbi legati alla vita sedentaria. Tuttavia gli esperti raccomandano di non improvvisare e di non affidarsi a chi promette dimagrimenti troppo rapidi e zero sforzi. È diventato più che mai importante condividere solo informazioni basate su competenze scientifiche perché l’improvvisazione, in questo campo, può provocare danni anche molto gravi.

La dieta giusta abbinata allo sport

Il benessere fisico, inoltre, è strettamente correlato a quello psichico e non può essere scisso da una sana alimentazione a tavola. Se una corsa di un’ora non ci autorizza a mangiare in eccesso, lo stesso vale per chi si riduce a mangiare troppo poco con l’obiettivo di dimagrire o tonificare i muscoli. La virtù sta nel mezzo, per cui ogni iniziativa presa da chi non ha competenze in materia può provocare gravi conseguenze.

Un sollevamento di pesi errato o un circolo vizioso tra “sgarro” e compensazione sono solo alcune delle conseguenze che vanno oltremodo evitate. Per non correre rischi chiedi sempre il parere a un esperto e impara a lavorare con costanza ogni giorno se desideri davvero raggiungere il tuo obiettivo.