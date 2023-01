I cibi scaduti che puoi consumare senza alcun rischio, non tutto è da buttare

Spesso, pur di non buttare via il cibo, facciamo scelte poco consapevoli e, in alcuni casi, un po’ avventate. Quando si tratta di data di scadenza, invece, servono attenzione e prudenza perché mangiare cibi scaduti è un rischio per la tua salute che non va mai sottovalutato. Di seguito troverai tutti i consigli utili per evitare gli sprechi e proteggere la tua salute.

Quante volte hai buttato un prodotto nella spazzatura quando ti sei accorto che la data di scadenza era già passata? È normale per noi aver paura di essere intossicati mangiando un cibo scaduto perchè è questo che ci hanno sempre raccontato, ma ciò non significa che tutti i prodotti non possano essere consumati anche dopo la data consigliata.

Molte volte la data di scadenza è un dato indicativo, quindi prima di gettare via "cibo buono" pensaci due volte! Scopri quali sono gli alimenti che puoi consumare anche dopo la data di scadenza senza rischi:

1 Yogurt

Gli yogurt naturali o aromatizzati possono essere consumati fino a una settimana dopo la data di scadenza, a patto che siano adeguatamente conservati in frigorifero. Ovviamente, una volta aperto, assicurarsi che il prodotto non presenti macchie di muffa o altri segni di cattivo stato.

Uno yogurt scaduto in buone condizioni di conservazione avrà solo meno fermenti ma sarà adatto al consumo senza alcun problema.

2 Pasta fresca

Le paste fresche, come ravioli o tagliatelle, sono confezionati in atmosfera modificata (MAP), quindi perfettamente conservate e possono essere consumate fino a 15 giorni dopo la data di scadenza.

3 Uova

Le uova intere fresche si conservano in frigorifero fino a 21 giorni. Intorno a questa data le uova possono essere consumate cotte, mentre per il loro utilizzo a crudo, ad esempio, per ricette come la maionese o il tiramisù, è preferibile optare per le uova fresche.

Per verificare se un uovo è in buono stato per il consumo esiste un test infallibile che consiste nell'immergere l'uovo in un bicchiere d'acqua: se rimane sul fondo l'uovo è fresco, se invece galleggia non t è idoneo al consumo.

4 Wurstel

Se preparati correttamente si conservano fino a 10 giorni dopo la data di scadenza. Anche tenendo conto di questo, se le salsicce hanno un odore troppo forte, non esitare a scartarle per evitare qualsiasi avvelenamento.

5 Latte a lunga conservazione (o pastorizzato)

Questo tipo di latte può essere conservato in buone condizioni fino a un mese dopo la sua data di scadenza. Si parla sempre di latte a recipiente chiuso. Una volta aperto il contenitore, il latte si conserva in frigorifero per 2-4 giorni a seconda del tipo di latte (pastorizzato, sterilizzato, UHT...).

6 Vellutate e puree in brick

Creme e puree in brick si conservano un paio di mesi dopo la data di scadenza. Non avrete problemi a consumarli, vi basterà farli bollire bene durante la preparazione. Si parla sempre di contenitori chiusi.

7 Verdure surgelate

Gli alimenti surgelati possono essere consumati alcuni mesi dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. Se sei tu a congelare prodotti che hai appena cucinato, indica con un pennarello una data che non superi i due mesi dal suo congelamento.

8 Spezie

Le spezie, in particolare curry e paprika, possono essere consumate fino a 6 mesi dopo la data di scadenza se sono state acquistate sterilizzate e pastorizzate per uccidere gli acari. Questi animali microscopici vivono nel cibo secco e non sono visibili ad occhio nudo, l'unico segno della loro presenza è la comparsa di macchie sul cibo. In questo caso, smaltire immediatamente il cibo.

9 Cibi in scatola

Ceci, tonno, fagiolini, mais e altri tipi di prodotti che acquistiamo in scatola, possono essere consumati fino a 1 anno dopo la data di scadenza in un luogo asciutto.

Le lattine devono essere in perfette condizioni, non devono presentare macchie di ossidazione o rigonfiamenti, il che significa che sono entrati aria ed eventualmente batteri che hanno ossidato e rovinato il cibo.