I molteplici benefici del bere l’acqua calda

Quanto fa bene bere l’acqua calda? Non solo l’idratazione è fondamentale per il benessere di tutto il nostro organismo, ma prendere l'abitudine di bere ogni giorno qualche bicchiere di acqua calda aumenta tutti gli effetti benefici. E non solo: bere acqua calda piuttosto che fredda o a temperatura ambiente significa ottenere il massimo dei risultati. Bere l’acqua calda migliora il metabolismo, per cui può essere anche un aiuto quando si vuole perdere peso. Inoltre, se l'acqua è già di per sé importante perché favorisce la corretta idratazione, essa lo sarà ancora di più se la temperatura è maggiore di quella ambiente, quando l'effetto sarà ancora più forte.

L'acqua è la prima medicina del nostro corpo

L'acqua è la prima medicina per il corpo, ma metà della popolazione umana non prende mai in considerazione l'idea di berne un po’. L'altra metà invece si costringe a berne tanta a temperatura ambiente solo perché ha sentito dire che fa bene. Alla maggior parte delle persone sfugge però che l’acqua così, è metabolizzata con difficoltà e ha un effetto molto negativo: raffredda, gonfia e sovraccarica i reni facendoli lavorare oltre misura, indebolendo ogni giorno la nostra essenza vitale. Al contrario, bere troppo poco, danneggia il nostro organismo, gli impedisce di svolgere le sue funzioni, ma spesso tendiamo a sottovalutare. Qui di seguito scopriremo insieme qual è il modo più salutare di bere l'acqua, la più antica medicina per il nostro corpo. Ecco perché in molti consigliano di iniziare la giornata con un bicchiere di acqua calda o di acqua calda e limone.

Scopriamo tutti i benefici di bere l’acqua calda

Anche l'acqua va digerita

Trasformare il cibo è un processo che assomiglia ad una vera e propria cottura. Ogni cosa nel nostro corpo, finché siamo in vita, accade attraverso ed in ragione del calore. Ogni reazione chimica, l’attivarsi degli enzimi digestivi, l'assorbimento dei nutrienti, tutto richiede calore. Il freddo, al contrario, impedisce ogni processo, blocca ogni meccanismo e quando penetra in profondità decreta la morte del corpo. Anche la digestione si sottomette a questa fondamentale prima legge. Tutta la fase digestiva, compresa anche quella dell'acqua, richiede la giusta dose di calore, una temperatura di 38 gradi. Questo, tradotto nella vita di tutti i giorni, significa che se bevi una bibita ghiacciata o mangi una grande insalata oppure uno yogurt preso direttamente dal frigorifero, o qualsiasi altro cibo crudo, freddo e secco, sarà in ogni caso difficilissimo per te da essere digerito. Utilizzi solo una millesima frazione dei potenziali nutrienti, tutto il resto sono scorie mal digerite che si vanno ad accumulare come materiale di scarto, tossine che trattieni e che ti indeboliscono ogni giorno di più. Ecco perché si consiglia di consumare l'80/90% degli alimenti cotti, caldi e, soprattutto l’acqua, è fondamentale berla calda.

Il segreto del bere l’acqua calda

Se vuoi che venga davvero assorbita anche l'acqua, regina di tutte le bevande, non si sottrae a questa fondamentale legge del calore e deve essere bevuta calda. Una bella tazza di acqua calda non solo è la maniera perfetta per idratare il tuo corpo, ma è l'unico modo per dissetare le cellule e lavare via le tossine. È il primo ed unico cambiamento che ha fatto una differenza enorme nella vita e nella salute di tantissime persone che negli anni si sono avvicinate ad Energy Training. Bere l'acqua calda è un segreto millenario: è patrimonio delle antiche medicine tradizionali. È strettamente connessa alla digestione e alle tre capacità dell'apparato digerente di trasformare il cibo, distribuire il nutrimento e l'energia, eliminare le tossine e tutto ciò che non viene utilizzato. Un processo di trasformazione che secondo la Medicina Tradizionale Cinese, può avvenire solo attraverso il calore. L’acqua fredda o a temperatura ambiente non è affatto digeribile dal nostro stomaco, ne rallenta la digestione. Dall'intestino tenue giunge nei reni in modo diretto, raffreddando in modo pericoloso, gonfiandoli e affaticandosi.

Gli insospettabili benefici del bere l’acqua calda

Fa perdere peso

L'acqua calda è ottima per mantenere un metabolismo sano, che è quello che serve se state cercando di perdere qualche chilo. Il modo migliore per farlo è iniziare al mattino presto con un bicchiere di acqua calda e limone. L'acqua calda aiuterà ad abbattere il tessuto adiposo.

L'ACQUA CALDA RILASSA, CALMA E DISTENDE LE PARETI DELLO STOMACO. Se assunta 15/20 minuti prima di un pasto, prepara lo stomaco alla digestione e se continuiamo a berla durante tutto il giorno, regala enorme sollievo a bruciori, gastrite e reflusso.

L'acqua calda dona una grande idratazione all’intestino

La stitichezza è un problema molto comune, caratterizzato da movimenti intestinali poco frequenti e difficoltà nel transito delle feci. L'acqua calda ne combatte la secchezza, le idrata e le rende morbide, più facili da essere espulse. Porta morbidezza, elimina rigidità e contratture. Contribuisce così all'idratazione, disintossicazione, rilassamento e pulizia degli organi, diminuendo la ritenzione idrica, la cellulite e tutte le patologie della pelle, acne compresa.

L'acqua calda rinforza e mantiene in salute i tuoi reni

Li rende più tonici, contribuisce a diminuire i dolori alla bassa schiena e alla diminuzione della necessità di urinare troppo di frequente, soprattutto di notte. Un apporto maggiore di acqua aumenta il volume di urina che passa attraverso i reni, diluendo così la concentrazione dei minerali in modo che hanno meno probabilità di cristallizzarsi e di formare grumi, i temuti calcoli.

L'acqua calda è un valido aiuto contro il mal di testa

La disidratazione è causa di mal di testa ed emicrania in alcune persone. Questo dipende anche dalla natura del mal di testa, ma in molti casi è sufficiente idratarsi ed eliminare alimenti molto riscaldanti come caffè, arancia e cioccolato per vedere dei miglioramenti significativi. Se sei disidratato anche le funzioni cerebrali ne risentono e bere acqua calda migliora la tua energia e le funzioni del cervello. Ci sono infine altri due altri validi motivi per cui dovresti bere acqua calda. Aumenta la tua consapevolezza a tavola: è ottima per aiutarti a tenere a bada il senso di fame ed è un’alleata nel dominare quella nervosa e nel non ricorrere agli spuntini tra un pasto e l’altro.

Come bere l'acqua calda durante l'arco della giornata?

Quanto, come e quando bere? Per non eccedere e non creare squilibrio nel corpo, l'ideale è che tu beva un litro e mezzo di acqua calda al giorno, due litri se sei in fase di disintossicazione, rigorosamente lontano dai pasti per non annacquare i succhi gastrici. Puoi bere un piccolo infuso eventualmente in conclusione, ma è preferibile un po’ dopo e non troppo a ridosso del pasto. La quantità d'acqua da bere durante la giornata può variare a seconda delle tue abitudini di vita, alimentari e del clima. Inizia con una tazza al mattino, appena sveglio. La prima tazza del mattino è meglio che sia semplice acqua.Poi bevine una ogni due ore, nel corso della giornata, lontano dai pasti. Bevi semplice acqua calda o divertiti a bere infusi caldi non dolcificati. A che temperatura dev’essere l’acqua?

A che temperatura bere l'acqua?

Dev'essere tiepida, circa 37° o 38°. L'acqua calda sarà fondamentale per lavare via le tossine e man mano che l'organismo si depura, scomparirà anche il cattivo sapore. Dopo qualche settimana di uso quotidiano ti accorgerai che urini meno e non hai più urgenza di scappare in bagno.