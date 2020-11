I segreti della dieta di Loredana Bertè per perdere 12 chili

Loredana Bertè, la signora delle ribelli a 70 anni è apparsa in piena forma fisica, ieri pomeriggio, ospite a Canale Cinque ha raccontato ai microfoni di Silvia Toffanin, oltre ai suoi tanti segreti anche di come avere perso 12 chili. Una rinascita artistica ma anche fisica. Loredana Bertè ha svelato i segreti della sua dieta speciale a Verissimo, la trasmissione pomeridiana del sabato, condotta da Silvia: «Io, dimagrita di 12 kg: ecco come ho fatto».

Loredana Bertè appare in forma smagliante a 70 anni

Loredana Bertè, volto del rock italiano anni Settanta-Ottanta e artista di grande spessore, continua a far parlare di sé. Dopo un periodo buio, la sorella della compianta Mia Martini sta vivendo un periodo di grande rinascita. Dopo il suo approdo ad “Amici” nel 2015, quando ha vestito per la prima volta i panni di giudice, la cantante ha vissuto una vera e propria fioritura artistica, che l'ha portata a essere amata non solo dai suoi fan storici, ma anche dalle nuove generazioni. Capelli blu e look grintoso, Loredana ha conquistato il grande pubblico con la sua “Che cosa ti aspetti da me” al “Festival di Sanremo 2019”, tornando meritatamente alla ribalta in una forma fisica smagliante. Oltre ad aver inciso e pubblicato nuovi e grandi successi musicali, Loredana Bertè ha trovato un look invidiabile ed ha perso ben 12 chili. Complice, una dieta molto special, scopriamone i segreti.

La Bertè dice addio a pane e pasta

Una rinascita artistica, insomma, ma anche fisica. Lo racconta lei stessa. Complice, una dieta molto speciale, priva di carboidrati e ricca di fibre, con qualche sfizio come il peperoncino usato con generosità come condimento. «Seguo una dieta rigorosa - spiega Loredana Bertè - a base di verdure crude e alla griglia. Non conosco più pane e pasta. Condisco con peperoncino e minuscole quantità d’olio d’oliva». Banditi dalla dieta: pasta e pane, utilizzo di tanto peperoncino e tante verdure alla griglia. Ecco la dieta speciale di Loredana Bertè che le ha permesso di conquistare una linea invidiabile a 70 anni, compiuti lo scorso 20 settembre. Insomma, si tratta di una dieta priva di carboidrati e ricca di fibre, che le ha permesso di ottenere un look invidiabile.

Eccola dunque svelata la dieta segreta che le ha permesso di ottenere un look invidiabile e di riconquistare una giovinezza smagliante. Oltre ai lunghi capelli blu, al look da rocker grintosa con super gambe in evidenza, e soprattutto a hit che fanno breccia tra i fan storici ma anche tra i giovanissimi, la famosa cantante fa parlare di sè anche per essere dimagrita in poco tempo 12 chili con la sua dieta.