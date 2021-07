Il cioccolato si può mangiare anche a dieta?

Il cioccolato ci regala piccoli momenti di dolcezza nel corso della giornata a cui, soprattutto per i più golosi, è davvero difficile rinunciare. E' una dolcezza che però si paga in quanto è opinione comune che il cioccolato sia un alimento piuttosto calorico. In definitiva se siamo a dieta dobbiamo astenerci o possiamo consumare il cioccolato conosciuto anche come cibo degli dei? E' proprio questa la domanda a cui rispondiamo in questo articolo.

Cioccolato: proprietà

Cominciamo dalle caratteristiche nutrizionali del cioccolato. Questo alimento contiene caffeina e teobromina che troviamo anche nel caffè e nel tè, il triptofano che è un precursore della serotonina, l'ormone del buonumore. Inoltre è ricco di catechine e antocianine, antiossidanti naturali.

Ma cos'è in effetti il cioccolato? Per cioccolato si intende un prodotto che deve essere costituito da cacao magro, cacao in polveri, granuli di cacao, burro di cacao e saccarosio. Per sapere in che percentuali sono contenuti questi ingredienti dobbiamo leggere l'etichetta che accompagna i prodotti. Nell'etichetta controlliamo anche che non vi siano grassi aggiunti, nè aromi o additivi. Ma il cioccolato non è tutto uguale e proprio se siamo a dieta dobbiamo tenerne conto per fare la scelta migliore che non nuoccia alla linea.

Tra le varie tipologie esistono infatti parecchie differenze. Secondo gli esperti come cioccolato più sano è da considerarsi quello fondente. A sua volta il cioccolato fondente presenta varie tipologie: abbiamo quello classico con la pasta di cacao dal 55 al 70%, il cioccolato fondente extra fondente con percentuale dal 70% fino all'85%, infine il cioccolato fondente extra amaro con percentuali dall'85 al 90%. Il cioccolato al latte invece ha una percentuale uguale o superiore al 25%. Il cioccolato bianco invece non può definirsi propriamente cioccolato in quanto non ha quale ingrediente il cacao ma il burro di cacao, derivato del latte e zucchero. Pertanto maggiore è la percentuale di pasta di cacao, minore è la presenza dello zucchero, per cui a fini dietetici il cioccolato fondente è da preferirsi agli altri. Tuttavia anche il cioccolato fondente rimane un alimento calorico, (500 calorie per 100 grammi), per cui gli esperti se siamo a dieta consigliano di non andare oltre un cubetto al giorno. Insomma un pezzetto di cioccolato fondente al giorno possiamo concedercelo senza sensi di colpa. Se invece la qualità è extra fondente, secondo gli esperti possiamo consumarne 20 grammi che corrispondono a due quadratini di una barretta.

Cioccolato: quando mangiarlo se siamo a dieta?

Meglio evitare la sera tardi perché contiene la caffeina che potrebbe interferire col sonno o a stomaco vuoto. Al mattino è ideale per gli sportivi prima di iniziare l'allenamento. Lo possiamo aggiungere ai cereali o accompagnare allo yogurt.

Per gli adulti vanno bene uno o due quadratini dopo pranzo per concludere il pasto in dolcezza.

Per i bambini va bene come merenda nel pomeriggio. In questo modo possiamo tenere sotto controllo i livelli della glicemia, ovvero degli zuccheri nel sangue, senza rinunciare al gusto.