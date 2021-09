L’indice glicemico misura la velocità con cui aumenta la glicemia, ossia la concentrazione di zuccheri nel sangue, in seguito all’assunzione di un cibo. Seguire una dieta con alimenti a basso indice glicemico è utile per chi soffre di diabete. È però anche una misura di prevenzione per tutti coloro che sono a rischio di svilupparlo, come chi è sedentario e sovrappeso. In cucina si possono adottare alcuni semplici accorgimenti che garantiscono di abbassare l’indice glicemico dei singoli alimenti o del pasto complessivo.

Il diabete si combatte a tavola: come abbassare l’indice glicemico

Come mangiare le melanzane per abbassare l’indice glicemico?

La melanzana, per le sue proprietà organolettiche, è nota anche come valido alleato nella lotta alla glicemia alta. Il diabete si combatte a tavola: ne sono convinti medici e nutrizionisti. Tra gli alimenti in grado di contrastare la glicemia alta vi è un noto ortaggio, la melanzana.

L’indice glicemico delle melanzane è 15. Significa che due ore dopo l’ingestione di 100 grammi di melanzane nel cibo, si troveranno nel sangue 15 grammi di glucosio. Un valore basso che rende le melanzane buone per i diabetici.

Chi soffre di diabete può mangiare le melanzane?

Gli studi hanno scoperto che il consumo di melanzane ostacola l’enzima che converte l’amido in zucchero nel sangue. Le melanzane hanno un contenuto minimo di carboidrati solubili. L’alto volume di antiossidanti contenuti nelle melanzane aiuta a schiacciare i radicali liberi generati dallo zucchero nel sangue nel corpo. Le melanzane apportano anche altri nutrienti per combattere il diabete: quercetina, beta-carotene, genisteina e curcumina. Le melanzane sono un alimento a bassissimo contenuto calorico e altamente nutriente. Fa sentire sazio e previene in questo modo l’assumere troppo cibo.

Come abbassare l’indice glicemico della pizza?

Per ridurre in parte l’effetto sulla glicemia della pizza bisogna farla precedere da un abbondante piatto di verdure crude condite con olio e tanto limone. Inoltre bisogna scegliere il pane a base di farine il meno raffinate possibile e a lievitazione naturale. Il consiglio è di prepararla con un mix di Kamut e farine integrali più Glucomannano. In questo modo ha un impatto minore sui picchi iperglicemici postprandiali rispetto a quella preparata con farina integrale. L’aggiunta di ortaggi contribuisce in genere a ridurre l’indice glicemico della pizza. Attenzione però agli ortaggi più zuccherini come la zucca che non producono effetti.

Che verdura si può mangiare con la glicemia alta?

Tra gli ortaggi le melanzane. Mangiare determinati cibi limitandone altri può aiutare le persone con diabete a gestire i livelli di glicemia. Una dieta ricca di verdure, frutta e proteine salutari può avere benefici significativi per le persone con diabete. Le verdure a foglia verde sono ricche di vitamine, minerali e sostanze nutritive essenziali. Hanno anche un impatto minimo sui livelli di glicemia. Spinaci e cavoli sono una fonte vegetale fondamentale di potassio, vitamina A e calcio. Forniscono anche proteine e fibre. Sono utili per le persone con diabete perché apportano un alto contenuto di antiossidanti e degli enzimi che digeriscono l’amido.

Cosa bere per abbassare la glicemia?

Il nostro stile di vita che cambia è uno dei motivi principali per lo sviluppo del diabete. Una dieta ipercalorica abbinata a uno stile di vita sedentario con meno attività fisica espone a un rischio maggiore di diabete. Oltre a mangiare il cibo giusto bisogna bere bevande che possono aiutare a ridurre i livelli di glucosio nel sangue. Eccone alcune: Acqua - Succo di Karela - Acqua di methi - Acqua d’orzo - Tè verde.