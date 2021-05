Il dottor Lemme risponde a Ragusanews: la mia dieta

Il dottor Alberico Lemme è un farmacista italiano ed ha già riscosso notevole successo tra le persone, soprattutto tra i personaggi famosi.

Se cercate wikipedia dottor Lemme scoprirete che, è farmacista ed ha 42 anni ha fondato la clinica dimagrante Filosofia Alimentare a Desio (MB). È divento famoso facendo dimagrire Briatore e finendo in televisione, dove ormai da anni frequenta Porta a Porta, Matrix, Barbara D’Urso

Si è caratterizzato come personaggio televisivo per il suo look eccentrico, per le continue discussioni, polemiche e la sua sfacciataggine. Ma vediamo di scoprire come ha risposto alle nostre domande

- In cosa consiste la dieta del Dott. Lemme?

Non è una dieta, è un Viaggio culinario all’insegna della salute, del benessere, nel rispetto del gusto, della vita sociale, delle esigenze lavorative e, non ultimo, anche del portafogli. Si mangia di tutto, compresi frutta, verdura, pizza, pasta e gelato, a sazietà, senza calcolare le calorie, senza pesare nulla, non si soffre la fame e, anche se vi sembra paradossale, si perdono dai 7 ai 10 chili al mese senza nessuna rinuncia. Il segreto? È un’alimentazione in chiave biochimica in funzione ormonale.

- Perché da ex giornalista e farmacista si è avvicinato oramai venti anni fa al mondo delle diete?

Io non sono ex. Sono un giornalista, un farmacista, un insegnante di educazione fisica, un imprenditore, un consulente alimentare, uno scrittore, un uomo di spettacolo, un tragicomico, un guascone, un ricercatore esploratore. Sintetizzando in una parola sola … un Genio.

- Perché molte persone l’attaccano nonostante Lei faccia dimagrire i Vip che puntualmente vanno a testimoniare in tv di seguire la dieta e perdere peso?

Per semplice ignoranza e invidia, nemo propheta in patria, non c’è altra spiegazione.

- Libri, scuola di cucina, ristolemme, fabbrica del benessere e cosa altro dobbiamo aspettarci?

Tanto per essere espliciti, nel momento in cui tutti chiudono bar e ristoranti, io sto aprendo a Quistello, in provincia di Mantova, un centro di Filosofia Alimentare con annesso un Baristolemme per divulgare una vera e sana cultura culinaria. Cristo si è fermato ad Eboli… e riparte da Quistello.

Voglio far presente che Filosofia Alimentare è una scuola di pensiero che andrà a incidere su tutta la comunità.

- Chi sono state le sue cavie?

Me stesso. Ho fatto 10 anni di studi, ricerche e sperimentazione su me stesso dal 1990 al 2000. Sono arrivato a pesare 140 chili per poter verificare i cibi che ingrassano e poi dimagrire verificando i meccanismi biochimici del dimagrimento.

- A chi si rivolge la sua filosofia alimentare ?

Al mondo intero, a uomini e donne, adulti, anziani e giovani, donne incinta o in allattamento, pre e post parto, a individui di qualsiasi razza, religione e forma fisica. Io non discrimino i ciccioni.

- Cosa consiglia a chi si vuole mettere a dieta in vista dell'estate ?

Di telefonarmi. Oppure di leggere uno dei miei libri pubblicati con Mondadori, ‘La rivoluzione Dimagrante’ o ‘La Dieta Lemme’.