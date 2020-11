Il saturimetro: lo strumento che in casa può salvare la vita

Negli ultimi tempi si sente molto parlare di uno strumento, un presidio medico sanitario, che esiste da molti anni, ma che si sta riscoprendo un vero e strumento diagnostico di aiuto per monitorare i pazienti positivi al Coronavirus. Di cosa stiamo parlando? Parliamo del saturimetro.

Saturimetro: cos'è e a cosa serve?

Il saturimetro, chiamato anche pulsiossimetro o semplicemente ossimetro, consente di misurare la quantità di ossigeno nel sangue, più nello specifico il livello di saturazione ematica, cioè la quantità di questo prezioso gas che viene trasportato nel corpo grazie alla circolazione sanguigna.

In pratica, calcola la percentuale di emoglobina nel sangue, cioè della proteina dei globuli rossi che trasporta l'ossigeno dagli ambienti esterni ai tessuti.Utilizzare un saturimetro consente di individuare precocemente le cosiddette dispnee, alterazioni cioè nella frequenza e nella capacità del respiro. Ciò può aiutare anche ad individuare precocemente le complicanze di determinate patologie, come la polmonite grave ed interstiziale, sindrome respiratoria acuta grave. Tra le complicanze che possono essere individuate dal saturimetro ci sono anche quelle determinate dal Covid-19, virus appartenente alla famiglia dei Coronavirus, che spesso causa insufficienza respiratoria costringendo i pazienti in terapia intensiva con ossigeno.

La parola al medico:

«Chiunque abbia problemi respiratori cronici e chiunque risulti positivo al Covid dovrebbe tenere un saturimetro in casa, sono strumenti salva vita in certe situazioni". Ne è convinto Beppino Montalti, presidente dell’Ordine dei medici di Pistoia ma soprattutto pneumologo e quindi esperto di malattie polmonari. «Io ne ho distribuiti almeno otto tra i miei pazienti – dice Montalti – Altri lo hanno acquistato, altri ancora ce l'hanno da tempo perché soffrono di patologie croniche. Ai pazienti positivi chiediamo di misurare la saturazione almeno 3 volte al giorno, segnarsi i valori e poi la sera ci sentiamo al telefono".

Ma perché è così importante sapere quanto ossigeno abbiamo nel sangue?

Il primo campanello d'allarme per la presenza di un’ eventuale polmonite arriva proprio da questo importantissimo valore.

"Il valore ottimale dell’ossigeno è da 97 a 100– spiega il dottor Montalti – Quando ci troviamo con valori al di sotto dei 94, sappiamo che qualcosa è cambiato nella respirazione e quindi scatta il campanello d'allarme. In quel caso per confermare la situazione chiediamo ai pazienti anche di farsi una rampa di scale o una camminata in casa, per verificare se si trovano sotto sforzo e avvertono affanno".

A quel punto l'unica soluzione è andare all’ospedale?

"Non è detto, ogni paziente con la sua storia clinica personale può essere trattato in maniera diversa. Scatta sicuramente un momento di osservazione e nel caso viene prescritta una Tac per verificare lo stato dei polmoni".

Intanto i medici di famiglia hanno a disposizione determinate terapie per intervenire subito su pazienti positivi al Coronavirus che presentino i primi sintomi.

Come si usa il saturimetro?

Facile da usare, ed indolore, consiste in una piccola pinza di plastica, dotata di sensore e display, che va attaccata sulla punta di un dito della mano, preferibilmente il pollice o l'indice. A volte la pinza può essere attaccata anche al lobo dell'orecchio, ma questa misurazione è meno precisa. Ad ogni modo, il dito va inserito nello spazio dalla parte del sensore, fino a toccarlo, con l'unghia rivolta verso l'alto, e dopo qualche secondo il risultato compare sul display a cristalli liquidi. Per i risultati occorre sapere che valori che superano il 96% sono normali, mentre dal 95 al 90% l'ossigeno comincia a mancare nel sangue: in questo caso sarà bene non ignorare questo dato ed allarmarsi. Se invece le percentuali scendono ancora, fino a sotto l’85%, allora si è di fronte ad un’insufficienza respiratoria ed ipossia. Il saturimetro non è un giocattolo e deve saper essere utilizzato correttamente. Se infatti viene posizionato in maniera errata, o applicato su dita di una mano troppo fredda, rischia di non funzionare bene e rivelare risultati falsati.

Il saturimetro va quindi utilizzato da un medico o, in assenza di questo, sotto la sua guida esperta.