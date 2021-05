Come avere una pelle perfetta? Il segreto è il lievito di birra

Avete capito bene, il segreto o uno dei segreti per avere una pelle perfetta sta nell’utilizzo del lievito di birra. Il lievito di birra è usato da secoli per il benessere della pelle e dei capelli. Le nostre nonne, infatti, lo assumevano per combattere l’acne e velocizzare la crescita dei capelli. Il lievito di birra è un alimento indispensabile in cucina ma ti stupirà in quanto alleato di bellezza per le sue utilissime proprietà benefiche, poiché è ricco di vitamine e sali minerali!

Scopriamo meglio qui di seguito quali sono tutti benefici del lievito di birra e come assumerlo!

Il lievito di birra si ottiene dalla fermentazione dei Saccharomyces Cerevisiae, funghi unicellulari che vengono raccolti e chiusi in appositi fermentati. Il suo nome è dovuto al fatto che si forma come residuo della fermentazione della birra. Oltre ad essere utilizzato per preparare pizza, pane e altri alimenti lievitati, questo tipo di lievito è ottimo utilizzato come integratore, per il benessere della pelle e dei capelli.

Il lievito di birra fa ingrassare?

No! Il lievito di birra non fa ingrassare, ha un apporto calorico molto basso e considerando che la dose giornaliera consigliata di lievito di birra per il nostro organismo è di circa 15 mg, ne consegue che le calorie aggiunte sono irrisorie. Il lievito di birra fresco dunque può essere molto utile, andiamo a vedere perché.

Lievito di birra: come assumerlo?

Il lievito è disponibile in diversi formati: in panetto, in scaglie o in polvere. Il panetto è leggermente amaro è può essere difficile da mangiare puro, mentre la polvere e le scaglie sono quasi privi di sapore e possono essere aggiunte ad insalate, frullati, succhi e minestre. Chi ha difficoltà ad assumere anche la polvere, può provare gli integratori a base di lievito, come il famoso Lievito Shon, in vendita in farmacia. Vedrete subito i risutati per una pelle perfetta da abbinare alla dieta pelle perfetta.

Lievito di birra: quali sono le proprietà?

Il lievito di birra è fonte di proteine, amminoacidi essenziali e vitamine del gruppo B, tutti elementi fondamentali per il benessere dell’organismo, in particolare per il sistema nervoso e per le difese immunitarie. Le vitamine del gruppo B, inoltre, stimolano la crescita dei capelli e li rendono più forti e resistenti. Il lievito di birra per i capelli è consigliato soprattutto in gravidanza e durante il cambio di stagione, quando sono soggetti ad una intensa caduta. Infine, il lievito è usato da secoli per purificare la pelle e sconfiggere l’acne in modo naturale.

Lievito di birra: le controindicazioni

Tuttavia, il lievito non è privo di controindicazioni. Una dose eccessiva può causare disturbi intestinali, come diarrea e flatulenza, eczema ed eruzioni cutanee. In alcuni casi, inoltre, si può verificare un peggioramento dell’acne, a causa dell’elevato contenuto di vitamina B12.