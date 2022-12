Ilenia Lazzarin, cosa mangia l'attrice di Un posto al sole?

La dieta di Ilenia Lazzarin: cosa mangia la star di Un posto al sole?

Ilenia Lazzarin, l’attrice che interpreta Viola nella famosa e ben nota soap di Rai 3 Un posto al sole, è in perfetta forma. L’attrice, in diverse occasioni ha avuto modo di parlare del modo in cui si tiene in forma e anche della sua alimentazione. Lo ha fatto proprio tramite il suo account Instagram. Scopriamo quale dieta segue la giovane attrice lombarda, soprattutto la sua passione per il fitness.

La conferma della sua passione per l’alimentazione e per lo sport arriva da vari consigli e video degli allenamenti che l’ex di Un posto al sole ha condiviso nella sua pagina Instagram nel corso del tempo. Altro tassello importante per mantenersi in forma è quello dell’alimentazione, un qualcosa alla quale Ilenia Lazzarin sta molto attenta per sé stessa e per il figlio Raoul.

A catturare l’attenzione del web, in diverse occasioni, sono appunto i piatti prelibati che Ilenia Lazzarin realizza per il figlio, sempre molto bene attenta a ciò che comprende l’alimentazione del piccolo Raoul e la sua.

Sui social, l’attrice spiega la sua cucina:

“In realtà non ci sono ricette particolari, basta mettere SEMPRE , ad ogni pasto 1 carboidrato (orzo, farro, riso, grano saraceno, grano, amaranto, miglio, etc.) 1 proteina (pesce, carne, formaggio, uovo) e tante verdurine bio possibilmente di stagione”. L’attrice, successivamente, conclude scrivendo: “Tutto rigorosamente BOLLITO, senza sale, con olio bio e limone, aggiunto per aumentare l’assorbimento di Ferro e sostanze nutritive del pasto! (Anche questo me lo chiedete sempre) Ps. SANO per loro, e sano anche per gli adulti”.



L’allenamento di Ilenia Lazzarin, anche sui social

L’attrice si allena almeno 4 volte a settimana come testimonia sui social con i workout a casa, da sola o con il suo personal trainer. Ecco gli esercizi che pratica quotidianamente:

- esercizi in plank per addominali e glutei

- addome basso e laterale

- stacchi con pesi

- squat e affondi

Il fisico tonico e muscoloso è appunto il risultato di allenamento costante e mirato, affiancato da una sana e corretta alimentazione.