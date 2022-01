In farmacia le Pillole di Movimento

Catania - La scatola è simile a quella di un farmaco da banco, con tanto di bugiardino. Si chiede al farmacista, ma non contiene medicinali: consente invece di poter usufruire gratuitamente di ore di attività fisica, presso le 15 associazioni e società sportive aderenti all’iniziativa. Si chiamano “Pillole di Movimento”: un progetto finanziato dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri che, in Sicilia, purtroppo al momento coinvolge solo Catania.

L'intenzione è però di allargare la distribuzione di confezioni nelle farmacie associate a Federfarma e Lloyds provinciali. Nei giorni scorsi la presentazione delle Pillole, all’interno di una più ampia campagna nazionale di contrasto alla sedentarietà e promozione della cultura del movimento, che ha per testimonial il frontman de Lo Stato Sociale, Lodo Guenzi: lo vediamo nello spot di seguito, girato per l'occasione.