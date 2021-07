In quale momento della giornata è meglio bere acqua per dimagrire? Partiamo da un assunto abbastanza intuitivo: se il nostro corpo è composto dal 70% di acqua, l’acqua è necessaria per i processi vitali. Questa regoletta ci porta a pensare che bere molto è un’abitudine sana e quasi sempre valida. Quando sei a dieta, una delle raccomandazioni che tutti ti fanno è di bere tanta acqua, ma purtroppo ci sono persone che non hanno mai sete! Perché è così importante bere molto? E quali strategie puoi adottare per riuscire a bere di più per mantenerti in salute e perdere peso?

Bisognerebbe bere sempre più di un litro e mezzo di acqua al giorno, fatta eccezione per casi limite.

Dato per assodato che bere in quantità fa bene, c’è un’altra questione aperta: in quale momento della giornata è meglio bere acqua? Più precisamente, è meglio bere durante i pasti o lontano dai pasti? Dare una risposta esatta senza considerare la diversità dei casi sarebbe poco professionale.

È vero, però, che a volte basta fare attenzione agli orari in cui beviamo l’acqua per accelerare metabolismo e digestione. Alla presenza di disturbi più o meno manifesti, come iperglicemia e intestino pigro, cambiando le nostre abitudini possiamo anche curare questi disturbi.

Non bisogna bere molto durante i pasti: falso

La scuola di pensiero secondo cui è sbagliato bere regolarmente durante i pasti non è da prendere per buona. Di certo, se mangiamo alimenti sani, durante i pasti principali già apportiamo una buona quantità d’acqua con l’alimentazione (frutta e verdura in primis). È anche vero, però, che bere almeno mezzo litro d’acqua durante i pasti ammorbidisce il cibo masticato e ne facilita la digestione. Allo stesso tempo, è innegabile che bere troppa acqua durante i pasti può rallentare la digestione. Questo avviene quando l’acqua ingerita è così tanta da diluire i succhi gastrici, depotenziando il loro effetto. Dunque, se soffriamo di digestione lenta, chiediamoci se beviamo troppo o troppo poco a pranzo, cena e colazione, e agiamo di conseguenza.

Bere lontano dai pasti fa bene: vero

Smentita la diceria secondo cui bere durante i pasti è nocivo, passiamo a un’altra questione ampiamente dibattuta. Bere lontano dai pasti, soprattutto la mattina magari con l'aggiunta del limone e tiepida, appena ci svegliamo, fa bene al metabolismo.

Uno studio pubblicato su The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism dimostra che bere fuori pasto aumenta il metabolismo fino al 30%.

Quindi se abbiamo un metabolismo lento chiediamoci se beviamo almeno 2 litri d’acqua fuori pasto. Ora che sappiamo queste due cose, basta fare attenzione agli orari in cui beviamo l’acqua per accelerare metabolismo e digestione. Ricordiamo che non esistono regole alimentari ferree; per raggiungere il benessere tutto va tarato sul nostro fisico e le nostre abitudini.

Bere acqua - al mattino appena svegli.

Cosa succede all'organismo se al risveglio, a digiuno, beviamo, semplicemente, uno o due bicchieri d'acqua con o senza limone? Molto praticata in Giappone, questa (buonissima) abitudine aiuta a purificare l'intestino, rafforza il sistema immunitario, contrasta stipsi e ritenzione idrica e favorisce la diuresi. L’importante è fare colazione almeno 20 minuti dopo.

Bere acqua - a metà mattina e/o a metà pomeriggio. Spesso confondiamo la sensazione di sete con la sensazione di fame. Gli esperti consigliano ogni volta che abbiamo fame, se abbiamo già mangiato uno snack o uno spezzafame, di bere dell'acqua. Se dopo cinque minuti avremo ancora fame, allora potremo mangiare qualcosa perché in questo caso la fame sarà "reale"! NB: la maggior parte delle volte, dopo avere bevuto, la sensazione di fame sarà svanirà.

Bere acqua - prima dei pasti. 20 0 30 minuti prima di iniziare il pranzo e/o la cena migliora la digestione. L'acqua, infatti, è ricca di solfati che stimolano il pancreas il quale a sua volta rilascia enzimi che aiutano a digerire. Bevete poco, invece, durante i pasti ma inserite nella vostra dieta alimenti rinfrescanti e ricchi di acqua, poveri di sale e conservanti.

Bere acqua - prima di andare a letto. Idratarsi con acqua a temperatura ambiente o con una tisana prima di coricarsi è un'ottima abitudine. Stimola il metabolismo e la digestione, ci fa recuperare i liquidi persi ed eliminare le tossine accumulate durante il giorno.

Meglio acqua naturale o acqua gassata

L’acqua gassata purtroppo aumenta notevolmente il meteorismo intestinale. Questo può diventare fastidioso per chi soffre di colite, quindi è preferibile non abusarne.

Come scegliere l’acqua da bere per dimagrire ?

Chi non ha particolari problemi di salute può bere tranquillamente l’acqua del rubinetto. Invece, chi invece ha problemi di osteoporosi dovrebbe prediligere un’acqua con alto contenuto di calcio.

Inoltre, chi soffre di calcoli renali o è predisposto a questa patologia, è preferibile che scelga un’acqua minimamente mineralizzata.

Basta seguire quest’abitudine mattutina per far schizzare alle stelle metabolismo e attività cerebrale