Infuso di nespole per abbassare i livelli di glicemia: ricetta

Foglie di nespolo: la nespola ( Eriobotrya japonica ) ha una buona quantità di minerali come calcio, fosforo, ferro e potassio oltre alla vitamina C, sia nelle sue foglie che nei suoi frutti. Per tutto questo è considerata una pianta medicinale. Un buon modo per consumarlo e sfruttarne le proprietà è fare degli infusi con le sue foglie che vengono raccolte tra la primavera o l’inizio dell’estate quando l’albero non ha più frutti. Scopriamo le proprietà benefiche delle foglie di nespolo per l’organismo, per il diabete e per la pressione sanguigna e la ricetta dell'infuso per contrastare la glicemia

Le foglie del nespolo un toccasana per il diabete

Le nespole sono un frutto molto amato per il loro sapore dolce e la consistenza morbida e succosa. Non tutti sanno, però, che le foglie del nespolo sono dotate di straordinarie proprietà antiossidanti, grazie al contenuto di flavonoidi e carotenoidi, ma soprattutto ipoglicemizzanti. Sono infatti un vero toccasana per chi soffre di diabete, ma anche di insulino-resistenza (sindrome metabolica), perché aiutano a mantenere bassi i livelli di zucchero nel sangue.

Proprietà delle foglie di nespolo

1 Tengono a bada il diabete aumentando la produzione di insulina

2 Aumentano la capacità del sistema immunitario

3 Controllano la pressione sanguigna

4 Depurano il fegato e aiutano a liberarci di tossine

5 Disinfiammano la pelle in caso di orticaria o dermatite

6 Puliscono i reni e rimuovono l’acido urico

L’infuso di nespole

Il modo migliore per godere dei loro eccezionali benefici per la salute è sicuramente l’infuso. Scopriamo come prepararlo in poche semplici mosse per abbassare naturalmente i livelli di glicemia. Inoltre, l’infuso favorisce la diuresi ed è un aiuto concreto per i reni sia nella prevenzione dei calcoli che delle infezioni.

Ingredienti per l’infuso di nespole

1 cucchiaio di foglie di nespolo secche e tritate

1 tazza d’acqua

Preparazione dell’infuso

Versate l’acqua in un pentolino e portate ad ebollizione. Spegnete la fiamma e aggiungete le foglie di nespolo essiccate, lasciandole in infusione per circa 10 minuti. Adesso non resta che aspettare che filtrare l’infuso e versarlo in una tazza. Il consiglio è quello di consumarlo dopo i pasti principali, ad esempio a pranzo e a cena.

Naturalmente la tisana va gustata così com’è senza aggiungere zuccheri o dolcificanti. In questo modo infatti verrebbe meno l’effetto più importante della bevanda, ovvero quello ipoglicemizzante.

Prima di sperimentare i benefici di questo infuso naturalmente ipoglicemizzante, sarebbe sempre rivolgersi al proprio medico per chiedere consiglio se tale rimedio è adatto in base ai propri problemi di salute