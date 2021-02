Integratori alimentari per dimagrire? Utili se con alimentazione sana

Sebbene oggigiorno, anche tramite il movimento body positive, la concezione di ciò che è bello non coincida più esclusivamente a quella di un corpo magro e senza alcun difetto, e che l’autostima personale non debba in alcun modo derivare solo e soltanto al nostro aspetto fisico, c’è da dire che per coloro che decidono di voler dimagrire – per se stessi, per motivi di salute o per qualsiasi altra ragione – può risultare frustrante quando, nonostante scegliere di seguire un alimentazione sana e dopo un allenamento costante, i propri sforzi non sono propriamente ricompensati con una perdita di peso considerevole.

Ebbene, la buona notizia è che esistono in commercio un’infinita varietà di integratori alimentari che, se utilizzati in maniera corretta insieme ad esercizio fisico e dieta corretta, saranno il vostro jolly per raggiungere il peso forma ideale in brevissimo tempo. Oltre ad aiutarvi ad eliminare il grasso superfluo, molti di questi integratori contengono ingredienti che offrono diversi benefici per la vostra salute in generale, come ad esempio un boost di energie ed un metabolismo veloce.

Ciononostante, non tutti gli integratori sono uguali l’un l’altro e, se è vero che alcuni fanno meraviglie, altri potrebbero non funzionare affatto. Dunque, bisogna che facciate molta attenzione a quali deciderete di introdurre nel vostro regime alimentare, ma soprattutto nel vostro organismo. È per questo motivo che abbiamo stilato una lista di integratori basata su ingredienti, efficacia e sicurezza di alcuni tipi di prodotti dimagranti.

Quindi, se siete pronti a perdere quei chili extra in maniera facile e veloce, date un’occhiata!

Perché usare gli integratori alimentari?

Certamente, come abbiamo precisato più e più volte, il miglior modo di perdere peso sarebbe tramite quello di rispettare una dieta super bilanciata e adatta alle vostre esigenze, con la quale ottenere tutte le principali vitamine e i gruppi minerali in abbondanza, parallelamente ad allenamenti mirati e una qualità del sonno che farebbe invidia a chiunque. Non sempre, però, tutto questo è possibile, Magari riuscire ad acquisire sufficienti quantità di determinati nutrienti solo tramite il cibo per alcuni può risultare un’operazione più facile a dirsi che a farsi, ed è proprio in questi casi che gli integratori alimentari sono l’ideale.

Mi raccomando, però, è sempre consigliabile fare ricerche accurate sulle compagnie che producono queste pillole per dimagrire, e comprarli solo da rivenditori affidabili. Inoltre, prima di aggiungere qualsiasi nuovo integratore alla vostra dieta, parlatene col vostro medico per assicurarvi che sia tutto in regola.

Miglior integratore per il metabolismo e la tiroide: selenio

Il selenio è un oligoelemento essenziale per il nostro benessere, in quanto è coinvolto in molti processi vitali per l’organismo. Si tratta di uno tra i minerali più importanti che assicurano una corretta funzionalità della tiroide, un aspetto significativo, specie per i processi di dimagrimento. Una disponibilità adeguata di selenio è infatti fondamentale affinché la tiroide riesca a svolgere le sue funzioni e, soprattutto, per fare in modo che il nostro metabolismo lavori in maniera efficiente.

Sarebbe bene, quindi, garantirsi il giusto apporto di questo minerale, anche perché assumendolo contrasterete la tendenza ad accumulare peso con il progressivo abbassarsi delle temperature.

Il selenio, inoltre, contribuisce ad aumentare le nostre difese immunitarie. Prendetene un massimo di 75mcg al giorno, in modo da non creare sbilanciamenti ormonali.

Miglior integratore per contrastare il gonfiore: agnocasto

L’agnocasto è una pianta dalle mille virtù per la nostra salute, infatti viene spesso usata per diversi scopi, specie a vantaggio della salute femminile. Questo integratore è un anti-estrogenico e antispasmodico, utilissimo quando si è in sindrome premestruale e per alleviare i soliti dolori dovuti al ciclo. Ma veniamo al dunque. Tra le tante proprietà, l’agnocasto può aiutarci anche a perdere peso: il processo non avviene in maniera diretta, in quanto esso va ad agire sull’ipofisi aiutando a riequilibrare i livelli ormonali. Questo suo intervento regolatorio riesce a placare la fame nervosa, oltre a agire contro la ritenzione idrica, in modo da risultare utile per aiutare le donne a sgonfiarsi e sentirsi meglio.

In commercio si trovano sotto forma di compresse da assumere due volte al giorno lontano dai pasti, da associare sempre ad una dieta sana.

Miglior integratore per la linea: glucomannano

Fra i diversi metodi naturali per dimagrire, c’è anche il glucomannano, una fibra solubile estratta dal konjac, già ampliamente nota alla medicina orientale, in particolare a quella giapponese. Oltre che come pastiglia dimagrante viene aggiunto ai cibi, alle bevande in modo da sfruttare le sue le proprietà gelificanti. Il glucomannano, infatti, è in grado di assorbire grandi quantità di acqua. Mi spiego meglio, se viene assunto per via orale con molta acqua, grazie alle sue proprietà, il glucomannano riesce ad aumentare fino a cento volte il suo volume, creando una massa che pulisce le pareti intestinali depurandole.

Prendendone una capsula – rigorosamente prima dei pasti, lasciando trascorrere 15-60 minuti prima di mangiare – il glucomannano aumenterà il senso di sazietà, che vi permetterà di mangiare di meno. Oltre a questo, esso ingloberà parte dei grassi e degli zuccheri della vostra alimentazione, evitando che si trasformino inevitabilmente in adipe.

Il glucomannano in capsule di estratto secco è facilmente reperibile in farmacia oppure in erboristeria. La dose d’assunzione consigliata varia da 1 a 4 grammi al giorno.

Miglior integratore per chi ha difficoltà a perdere peso: zinco

È arrivato anche il momento di parlare dello zinco, un altro minerale rinomato per la sua capacità di riparare i danni provocati dall’eccesso di tossine nell’intestino, rinforzando anche il colon. A proposito, prendersi cura del proprio intestino è molto importante, specialmente in questo caso, poiché se questo è più sensibile a infiammazioni, sarà ancora più difficile riuscire a perdere peso.

Grazie a questo minerale, infatti, riuscirete a riparare le vostre pareti intestinali creando una barriera che blocca quelle molecole che frenano il dimagrimento. Lo zinco, poi, incrementa i livelli di leptina, un ormone sintetizzato dalle cellule adipose, che favorisce l’eliminazione del grasso accumulato, in modo da controllare anche il senso di fame.

Miglior integratore per la salute: magnesio

Tra i minerali più indicati per perdere peso, sarebbe un peccato non menzionare quello più famoso di tutti, ovvero il magnesio, che potremmo meglio definire come il motore ufficiale del metabolismo, quello che riesce, insomma, a mantenerlo attivo ed efficiente in maniera costante. Considerate che già solo in generale, assumere una quantità di magnesio adeguata è di fondamentale importanza per la nostra salute. Esso è infatti importantissimo per centinaia di reazioni del corpo, come funzionalità dei muscoli, corretto ritmo cardiaco e formazione delle ossa.

Se assunto come integratore, la quantità consigliata è di 2,4 g, da assumere fino a due volte al giorno, in qualsiasi momento della giornata purché sia lontano dai pasti, quindi meglio se a digiuno, sciolto in acqua calda (proprio come se fosse un infuso).

Miglior integratore per dimagrire: piperina

Forse questo termine non vi giungerà nuovo, in quanto la piperina è un elemento contenuto nel comunissimo pepe nero. Le sue proprietà dimagranti sono molto diffuse, anche se dal punto di vista molecolare, l’attività dimagrante di quest’ultima non è stata pienamente dimostrata. In ogni caso, la piperina aiuterebbe a dimagrire grazie all’attività termogenica da lei messa in moto, stimolando il metabolismo basale e favorendo quindi l’ossidazione dei grassi.

La quantità standard da assumere è di 5 mg/die, ma è sempre meglio fare riferimento alle indicazioni riportate sulle confezioni o da un farmacista/erborista.