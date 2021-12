Ipertensione: cosa mangiare per abbassarla

Dieta per l’ipertensione: la verdura che dovresti mangiare ogni giorno per abbassare la pressione sanguigna. Vediamo meglio insieme che cosa è consigliabile mangiare per chi soffre di pressione alta per cercare di abbassarla. L’alta pressione o ipertensione è un problema molto diffuso, per questo è importante conoscere quali sono gli alimenti in grado di abbassare la pressione sanguigna in appena 24 ore.

Come sappiamo la pressione alta è un rischio silenzioso che ci può portare all’infarto o anche all’ictus.

Ipertensione: ecco cosa dovresti mangiare ogni giorno per abbassarla

Molte persone in Italia hanno questo problema dell’ipertensione, sia più grandi di età che più piccole.

Iniziamo con il dire che alcuni alimenti sono veramente in grado di assestare questo problema nel giro di poche ore, circa 24. Ma, stando ad un recente studio, c’è un’alimento che è bene mangiare ogni giorno per avere un buon livello

Ipertensione: ecco cosa è consigliato mangiare tutti i giorni

Ovviamente facciamo sempre presente che se prendete dei medicinali dove assolutamente seguire quello che vi ha prescritto il vostro medico curante per la vostra salute, questi sono solamente alcuni rimedi naturali. E’ sempre bene avere poi uno stile di vita sano e regolare e mangiare in modo equilibrato la frutta e la verdura. Vengono consigliate quindi le verdure a foglia verde, che hanno una grande quantità di nitrati, che vi illustreremo in seguito. Possiamo poi mangiare anche delle ottime zuppe invernali che ci aiutano anche a saziarci e non sono eccessivamente caloriche.

Ipertensione: ecco cosa dovresti mangiare ogni giorno per abbassarla

L’ipertensione è detta anche “killer silenzioso”, poiché aumenta il rischio di infarto o ictus. Per questo è importante prevenire tale patologia, cercando innanzitutto di apportare cambiamenti al proprio stile di vita e alla dieta.

Se ti è stata diagnosticata l’ipertensione, o semplicemente vuoi ridurre le possibilità di sviluppare tale condizione in futuro, vi sono alcuni cambiamenti che devi apportare alla tua alimentazione. Un’alimentazione sana ricca di frutta e verdura è utile per una serie di motivi, oltre a tenere sotto controllo il peso, mangiare in modo sano e seguire una dieta equilibrata può ridurre il rischio di sviluppare l’ipertensione. Ma quali sono i cibi da prediligere? La ricerca suggerisce che le verdure a foglia verde, ricche di nitrati, possono ridurre la pressione sanguigna in appena 24 ore, scopriamo quali sono.

Esempi di verdure a foglia verde sono:

finocchio, cavolo, lattuga, spinaci e bietola

Puoi aggiungere queste verdure alla tua dieta mangiando, ad esempio, insalate fresche, minestroni oppure aggiungendole ancora delle zuppe invernali. Le verdure a foglia verde sono anche a basso contenuto calorico e possono contribuire a mantenere un peso sano. Cos’altro si può mangiare per abbassare la pressione sanguigna?

Ovviamente, non possono mancare i cibi integrali, mentre è meglio evitare gli alimenti lavorati e processati. Tra la frutta segnaliamo banane e kiwi, noti per le loro capacità di abbassare la pressione sanguigna; anche la barbabietola cruda e il succo di barbabietola può abbassare i valori della pressione sanguigna. Lenticchie e legumi sono consigliati anche come fonte magra e salutare di proteine e fibre; aggiungili alle insalate oppure alle zuppe per un pasto ricco e nutriente contro l’ipertensione.

Se soffri di pressione alta, inoltre, è opportuno ridurre la quantità di alcol, che è anche una delle cause di infarto, ictus, cancro e obesità.

Anche mangiare lenticchie e legumi vari, sono un’ottima fonte di proteine ed hanno lo stesso scopo.

E’ assolutamente poi sempre consigliato di bere poco alcol che oltre ad avere ripercussioni sulla pressione, può causare anche altri problemi.

Sentite sempre il vostro medico curante prima di qualsiasi cambio nella vostra alimentazione.