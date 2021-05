Jennifer Lopez: la dieta per essere in forma a 50 anni

Jennifer Lopez, cantante, attrice e ballerina con un fisico da capogiro: scopriamo tutti i segreti di Jennifer Lopez a tavola e il menù della sua giornata tipo per essere in forma a 50 anni.

Seguire una dieta è essenziale per perdere peso e mantenere, nel tempo, un peso forma ottimale. Lo sa bene Jennifer Lopez che, grazie alla sua costanza e tenacia, oggi, può vantare un fisico perfetto con i suoi 50 anni splendidamente portati.

Passano gli anni e lei è sempre più bella. Jennifer Lopez, 51 anni, cantante, attrice e ballerina continua ad incantare tutti con un fisico da fuoriclasse. Lo ha fatto al Super Bowl 2020, in coppia con Shakira, e continua a farlo giornalmente su Instagram, dove è seguita da 150 milioni di follower. Ma quali sono i segreti della star americana? Sicuramente, tanta attività fisica e una alimentazione ben precisa.

La dieta di Jennifer Lopez

Indipendentemente dalla stagione estiva alle porte, le persone che amano mantenersi in forma sono numerosissime, a maggior ragione dopo il periodo di “fermo” della Pandemia che ci ha costretti chiusi in casa tra cucina e divano o tra chi è consapevole di sgarrare di tanto in tanto, tendendo ad acquisire, sempre più spesso, nuovo peso. Lo stile di vita sano è la base e il segreto per una vita serena, all’insegna della salute e il benessere psicofisico e lo sa molto bene Jennifer Lopez, un’artista a tutto tondo che, dalla nascita dei suoi gemelli ad oggi, dopo aver guadagnato poco meno di otto chili, si dedica con maggiore attenzione alla cura del suo corpo, con risultati eccellenti, evidenti a tutti. Dopo la gravidanza, ha optato per una dieta vegana per salutare i chili di troppo. All’epoca dichiarò: “Mi sono ritrovata con 8/10 chili in più”. Ed ora? Ecco quale potrebbe essere la sua giornata tipo a tavola.

Scopriamo quale dieta ha seguito Jennifer Lopez per essere così bella e perfetta, nonostante i suoi quasi 52 anni, il prossimo luglio.

Dieta di Jennifer Lopez: i benefici

Il fisico perfetto di Jennifer Lopez è il risultato di una costanza, un impegno e una disciplina che l’artista ha saputo mantenere intatte nel tempo, sotto forma di esercizio fisico intenso e una alimentazione corretta. Seguita, ormai da anni, da una personal trainer di sua fiducia, Jennifer Lopez non segue una dieta rigida, ma una dieta ricca di alimenti sani e freschi, essenziali per il corretto funzionamento dell’organismo che, di tanto in tanto, possono persino concederle il lusso di uno sgarro. A partire dalla colazione, a base di frullati proteici ed energetici, sino alla cena, preparata dalla stessa artista, la dieta di Jennifer Lopez è rigorosamente vegetariana, nella quale sono inclusi i piatti portoricani così a lei cari. Sebbene ogni persona è un caso a sé stante, la dieta di Jennifer Lopez sembra funzionare alla perfezione, al punto da essere condivisa anche da altri personaggi noti, con risultati altrettanto apprezzabili.

Dieta di Jennifer opez: il menù della giornata tipo

Eccovi l’esempio di una giornata tipo della dieta che segue Jennifer Lopez

Prima colazione — La sua prima regola? Vietato saltare la colazione. Jennifer Lopez non rinuncia alla carica giusta per iniziare la giornata con una colazione completa. La scelta di JLO, secondo quanto scritto da People, ricadrebbe sullo smoothie con fragole, mirtilli, lamponi, yogurt greco, miele, succo di limone e ghiaccio. Un mix salutare ed energico. Guai a bere caffè (eviterebbe nella sua dieta proprio la caffeina), sì invece ad acqua e limone al mattino. Per poi continuare a bere un minimo di sette bicchieri al giorno, come spiegato da Dodd Romero, il suo allenatore. Insomma, l’idratazione è la sua alleata e i benefici sono noti. Naturalmente, tra un pasto e l’altro, Jennifer Lopez non rinuncia agli spuntini. Un modo per evitare di arrivare a pranzo o a cena troppo affamata. Il suo preferito? Qualche noce da sgranocchiare…

Pranzo —I suoi pasti sono calibrati in base alle attività del giorno e della settimana. Solitamente per il pranzo, sia a casa che al ristorante, sceglie il pesce (come il salmone o la spigola) accompagnato dalle verdure. Broccoli, zucchine o peperoni in pinzimonio. L’alternativa? Una insalatona mista: un trionfo di colori che rallegra lo stomaco e l’umore. E dunque cavolo, semi di zucca tostati, feta sbriciolata, succo di limone ed olio extra vergine d’oliva.

Cena — La giornata prosegue con la cena, preferibilmente non troppo tardi. In passato ha dichiarato: “Cerco di mangiare con i bambini verso le 6:30, credo sia l’orario perfetto per aiutare la digestione”. Il menù? Petto di pollo alla griglia con cavoletti di Bruxelles oppure un’altra fonte di proteine servita magari insieme alla quinoa. Un piatto che la fa particolarmente impazzire? “Ogni tanto mangio riso e fagioli, piatto della mia infanzia, e mi piacciono il maiale e il pollo – soprattutto lo stile portoricano!”, ha svelato JLO.

Gli sgarri —E poi, naturalmente, esistono gli sgarri. Irrinunciabili in alcuni momenti della settimana. Jennifer Lopez sarebbe golosa e amante dei dolci. Nello specifico adorerebbe i cookie, biscotti al burro con cioccolato o frutta secca. Uno ogni tanto è ammesso! Anche e soprattutto per chi è in perfetta forma come lei.

