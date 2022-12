Tra le personalità comiche italiane più amate, Katia Follesa ha attirato l’attenzione anche per la sua perdita di peso. Nel corso degli anni, infatti, la conduttrice e comica 45enne è scesa di diversi chili e mostrando i propri risultati sui social: ecco come ha fatto.

La Follesa ha raggiunto la notorietà qualche anno fa partecipando alla nota trasmissione comica Zelig ed è poi tornata sulla cresta dell’onda distinguendosi per la sua simpatia nel programma LOL. Chi ride è fuori. Nel famoso show televisivo Katia era solito esibirsi insieme alla collega Valeria Graci in una imitazione scherzosa dei concorrenti id Uomini e Donne. Al tempo la comica aveva qualche chilo in più, ma a ogni modo era sempre bellissima.



Katia Follesa ha perso 20 chili: ecco come ha fatto

Ma cosa ha portato la Follesa a perdere così tanto peso? Alla base del drastico dimagrimento c’è una motivazione legata alla salute. La comica soffre infatti di una malattia cardiaca, la stessa di cui soffriva il suo amato papà: la cardiomiopatia ipertrofica. Come lei stessa ha raccontato qualche tempo fa al settimanale F, è stata proprio lei a capire che qualcosa non andava con il suo cuore.

Un giorno, infatti, si trovava in auto e all’improvviso le si è annebbiata la vista. La comica ha raccontato di non aver più “sentito il cuore”, come se avesse smesso di battere. La paura l’ha spinta a recarsi immediatamente all0ospedale, dove all’inizio non le è stato riscontrato alcun problema. A una più attenta analisi, però è venuto fuori che si trattava di una vera e propria patologia che l’avrebbe costretta a prendere farmaci per tutta la vita e a cambiare drasticamente stile di vita.

La malattia e il cambio di vita

I dottori le hanno infatti consigliato di fare controlli costanti, anche in assenza di sintomi, per evitare il peggioramento del suo stato di salute. La Follesa ha poi deciso di rivolgersi a un nutrizionista per perdere il peso in eccesso, dal momento che i chili in più avrebbero potuto rappresentare un problema notevole per il cuore. In questo, modo, l’alleggerimento del corpo avrebbe reso più semplice il suo funzionamento.

Oltre ad aver rinnovato la sua alimentazione, Katia ha raccontato in una recente intervista di fare attività fisica costante almeno tre volte a settimana e di essere seguita in questo da un personal trainer. “Ho rinunciato a uno stile di vita ‘pasticcione’ per essere più reattiva, perché spesso avevo vuoti e sonnolenza”, ha aggiunto la comica. Sebbene questo cambiamento drastico (Katia è infatti passata dal pesare 70 chili al pesarne solo 50), denoti la grande forza di volontà della comica e sarebbe quindi da osannare, alcuni fan hanno reagito in modo non proprio positivo.

Alcuni di loro, infatti, l’hanno accusata di aver perso solo per aderire alla moda del momento e che, adesso che è dimagrita, non fa più ridere come una volta. Accuse a cui Katia non ha dato la minima importanza, preferendo godersi la sua nuova vita in modo del tutto positivo insieme al compagno di lunga data Angelo Pisani e a sua figlia, nata proprio dall’unione con Pisani. Gli haters, d’altronde, ci saranno sempre. L’importante, sembra dirci Katia, è quel che si pensa di se stessi!