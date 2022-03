Kefir: benefici e controindicazioni della bevanda che piace a tutti

Avete mai sentito parlare del Kefir?

Questa bevanda è un toccasana per la nostra salute ed i suoi benefici sono davvero da scoprire.

Se avete letto da qualche parte la scritta Kefir, sappiate che si tratta di un alimento dagli innumerevoli benefici per il nostro benessere. Vi sarà capitato forse di notare qualche nuova bevanda nel reparto frigo del supermercato ma di passare oltre.

Negli ultimi anni il kefir ha riscosso sempre più successo tra i consumatori, come bevanda per la colazione o per la merenda, ed è spesso consigliato dai nutrizionisti come alternativa allo yogurt. Inoltre, recentemente ha suscitato interesse nella comunità scientifica per i suoi numerosi effetti benefici sulla salute, riconosciuti e supportati da diversi studi. Ma che cos’è questo strano alimento di cui tutti parlano?

Se non lo avete ancora provato, è arrivato il momento di scoprire che cos’è il Kefir e i suoi molteplici benefici.

Sebbene il mercato alimentare sia tra i più innovativi, in grado di fare sempre nuove proposte nel giro di pochissimo tempo, questa novità non è soltanto una moda del momento. La bevanda di cui stiamo parlando è infatti nota fin dai tempi più remoti. La ricetta caucasica parte dal latte, o altri liquidi come l’acqua, a cui vengono aggiunti fermenti lattici e lieviti. Dagli innumerevoli benefici per l’intestino ed il sistema immunitario, di seguito scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere su questa bevanda prodigio.

Kefir: I benefici da scoprire della bevanda che piace a tutti

Lo dice il nome stesso, derivante dell’etimologia turca: il nome kefir descrive la sensazione di benessere e piacere che si prova quando viene provata o sorseggiata questa bevanda. Il kefir non è altro che un latte fermentato, simile allo yogurt, originario del Caucaso e del Tibet, prodotto a partire da granuli di kefir, posti in incubazione con latte o acqua. Questi granuli costituiscono una specifica e complessa miscela di batteri e lieviti. I valori nutrizionali e le caratteristiche organolettiche del kefir variano a seconda del tipo di latte impiegato, della composizione microbiologica dei grani utilizzati, del tempo e della temperatura di fermentazione e delle condizioni di conservazione.

Partendo dal suo significato, è facile intuire che si tratta di alimento davvero sorprendente e che piace proprio a tutti. Facile da trovare quindi sotto forma di latte, questa bevanda e ricca di proteine e povera di carboidrati. Con solo 40 chilocalorie si adatta bene ad essere bevuta al mattino così da ricaricarsi per iniziare meglio la giornata.

I suoi benefici sono davvero numerosi.

Alleato dell’intestino, i suoi microrganismo ne stimolano il corretto funzionamento. Valido per contrastare l’innalzamento di colesterolo e glicemia. In questo secondo caso infatti, il latte così fatto aiuta a non far alzare il livello di zucchero nel sangue.

Come si consuma il kefir?

La preparazione del kefir è molto semplice: può essere infatti prodotto in casa facilmente, come vi abbiamo già spiegato nel nostro approfondimento. Questa bevanda può essere consumata immediatamente dopo la separazione dei granuli o può essere refrigerata per un consumo successivo. Durante la fase di raffreddamento, la fermentazione alcolica porta all’accumulo di anidride carbonica, etanolo e vitamina B: questa fase di maturazione riduce ulteriormente il contenuto di lattosio, rendendo il prodotto idoneo per il consumo da parte di soggetti con intolleranza al lattosio e diabete, come abbiamo visto.

Potete consumare il kefir, ad esempio, aggiungendo cereali, frutta secca e frutta fresca di stagione tagliata a pezzi sul momento, per una colazione sana, nutriente ed equilibrata.

Poiché ricco di calcio e magnesio, risulta efficace anche per il funzionamento del sistema nervoso. Migliora il sistema immunitario, la salute dei propri denti e perfino l’umore. Dunque, è una bevanda completa che è impossibile non provare. In linea generale, la bevanda prodigio di origine caucasica, non comporta particolari o gravi controindicazioni. Esistono però delle eccezioni che è importante sapere per evitare che l’alimento possa non risultare benefiche come è.

Da sottolineare infatti che questo latte può interferire con l’assunzione di alcuni antibiotici a base di ciprofloxacina, quindi ad esempio è sconsigliato per chi assume il noto antibiotico Ciproxin o similari. Inoltre, in caso di allergie o intolleranze, il consiglio è quello di usufruire dei benefici del grano senza il latte. Così, ogni eventuale rischio, sarà scongiurato.