"Killer": il rimedio naturale anti cellulite fai da te

Lo chiamano ”il killer della cellulite”, è un rimedio fai da te, costa pochissimo ed è una bomba vera per contrastare la fastidiosa buccia d’arancia. Si prepara e si spalma sulle cosce e sul sedere 3 volte a settimana. Scopriamo insieme di cosa si tratta.



La cellulite è un problema fastidioso e irritante che preoccupa tantissime donne, a prescindere dal loro fisico. Si tratta di un inestetismo difficile da contrastare ed eliminare. Inutile negarlo: i trattamenti professionali anticellulite costano un po’. E se ti dicessimo che puoi preparare in casa un rimedio contro la pelle a buccia d’arancia? No, non stiamo scherzando. Creme impacchi e fanghi efficaci contro la cellulite si possono fare in casa a un costo irrisorio. È solo questione di organizzazione e di costanza.



Quante volte ci guardiamo allo specchio e quello, impietoso, ci rimanda l’immagine di cosce flosce, mosce, imbruttite dalla maledetta ritenzione idrica? È tutti gli anni la stessa storia: d’inverno ci dimentichiamo del problema e poi ce ne ricordiamo di nuovo solo quando è troppo tardi, ossia quando arriva la Primavera e iniziamo a spogliarci sempre più in vista dell’estate. Realizzare una crema anticellulite fai da te a casa è più semplice di quanto credi.

La parola d’ordine: Agire d’inverno per contrastare la cellulite in vista della bella stagione.



Se però cercassimo di fare qualcosa anche d’inverno, le cose cambierebbero. Glutei, cosce, ginocchia, polpacci: sono queste le aree delle nostre gambe in cui può affacciarsi questo spiacevolissimo inestetismo. Ma è davvero così impossibile battere la cellulite?

Come sempre per contrastare la cellulite sono richiesti i soliti sacrifici: tanta attività fisica, lunghe camminate, nuoto, camminare in punta di piedi per 5 minuti al giorno. Non solo: tanta acqua, una dieta ricca di frutta e verdura; pochi grassi. Pochi, pochissimi zuccheri.

Rimedi anti cellulite: bere the verde

Per stimolare la diuresi e tra i rimedi cellulite più semplici troviamo anche il the verde. Questo infuso che può essere tranquillamente preparato a casa, piò essere assimilato durante la giornata ed è molto utile per eliminare la cellulite. Incrementa il ritmo metabolico ed elimina le tossine, rigenerando l’organismo e contrastando l’effetto buccia d’arancia.



I rimedi naturali per contrastare la cellulite

Un uso moderato dei jeans skinny ( aderenti) che non aiutano per niente la circolazione. Concludere la doccia con dei getti gelati sulle gambe e, per concludere, delle creme specifiche. Tra le creme che si trovano in profumeria, erboristeria, farmacia ce ne sono a milioni. Ma ci sono anche dei rimedi casalinghi che, a quanto pare, funzionano quasi meglio. Ci sono due ingredienti che, se mischiati insieme, sono davvero una bomba per sconfiggere la cellulite. Si tratta di due ingredienti efficacissimi e super economici: crema idratante e aceto di mele.



Come si procede per l’impacco anti-cellulite?

Facile. Si prende un quarto di tazza di crema idratante e un cucchiaino di aceto di mele. Dopo aver mischiato i due ingredienti, prendi un asciugamano che è stato precedentemente inumidito in acqua fredda; lo si strizza bene e lo si appoggia sulla zona del corpo da trattare (quella con la cellulite). Una volta rimosso l’asciugamano, si applica il composto sull’area. A questo punto si avvolge la zona con della pellicola trasparente e si lascia in posa una mezz’ora. Poi si rimuove la pellicola e si massaggia finché il composto non è completamente stato assorbito dalla pelle. Per ottenere dei risultati velocemente, ripeti l’operazione 3 volte a settimana e associa il trattamento a un po’ di attività fisica.