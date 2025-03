L’allenamento di Lorella Cuccarini, fisico perfetto a 60 anni: la dieta

Ballerina, attrice, cantante e conduttrice, lei è diventata negli anni una delle donne più amate del mondo dello spettacolo italiano. Il pieno successo è stato da lei raggiunto negli anni ’80, quando ha pubblicato quelle che sono diventate poi delle vere e proprie hit di successo. Qualche anno fa ha anche presentato La Vita in Diretta insieme al giornalista Alberto Matano, ed è oggi una docente di canto nel famoso talent show Amici di Maria De Filippi. Nonostante siano trascorsi anni dal suo primo debutto, quello che colpisce di lei è proprio la sua capacità di restare sempre eternamente giovane e con un fisico impeccabile.

La forma fisica della Cuccarini è sempre perfetta nonostante l’età che avanza e il raggiungimento dei quasi 60 anni. Molti si chiedono infatti spesso come faccia a restare sempre così in ottima forma, e a svelare il suo segreto è stata proprio la diretta interessata. Lorella ha infatti confessato di vere come priorità un continuo allenamento, che è diventato appunto il suo stile di vita e che le permette di conservare quel benessere di cui ha bisogno. Non tutti sanno però che, al di là della palestra, c’è anche un piccolo trucco che la Lorella nazionale utilizza per non perdere mai quella forma fisica che l’ha sempre contraddistinta.

Lei stessa ha infatti confessato di assumere spesso uno spuntino post allenamento, che le dà la possibilità di recuperare le energie perdute durante l’attività fisica. Dopo il momento fitness, consuma infatti barrette e snack proteici che vanno spesso a sostituire i classici alimenti freschi. Si tratta in realtà di uno spuntino che si prepara con albume d’uovo cotto in padella, qualche fetta di fesa di tacchino, nocciole sgusciate fresche e gallette di riso. Ad essere utilissime sono proprio le proteine contenute nel tacchino, utilizzate spesso prima di iniziare un duro allenamento. Il suo segreto è quindi quello di non rinunciare mai all’attività fisica e ad un’alimentazione sana. La docente di Amici ha anche fatto sapere di assumere cinque pasti al giorno, proprio come le ha suggerito di fare il nutrizionista. Le è inoltre stato consigliato di seguire un regime alimentare specifico, che le dà la possibilità di non perdere mai quella energia necessaria e di mostrarsi sempre al meglio.