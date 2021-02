L’Olio delle Fate per combattere la cellulite e ritrovare il tuo benessere

Hai mai sentito parlare dell’olio delle fate? I suoi benefici Vi sorprenderanno

L’olio delle fate è ottimo per ritrovare l’armonia, esaltare la femminilità e rilassare mente e corpo grazie ai preziosi elementi naturali.

Parliamo di un prodotto molto utile per coniugare l’esigenza di un idratazione quotidiana della pelle e nello stesso tempo apprezzarne i benefici come anticellulite e come olio massaggi rilassante.



L’azione idratante è veramente ottima perché stiamo parlando di un prodotto che contiene al suo interno olii essenziali puri dotati di un sublime effetto levigante ed illuminante della pelle. Gli effetti dell’Olio delle fate sono subito visibili già dalle prime applicazioni e pari a quelli di qualsiasi olio post-doccia tradizionale. Il profumo del prodotto è estremamente delicato, vagamente agrumato e spiccatamente femminile, senza essere troppo pesante.

L’olio delle fate nasce dall’Erboristeria Magentina con l’idea di creare un prodotto vegano per il massaggio del corpo femminile. Associato all’estate, la stagione della pienezza dell’energia vitale è un mix di oli essenziali rigeneranti.

Ogni donna lo amerà, in quanto studiato propria per esaltarne la femminilità e assecondarne i bisogni. Aiuta a stimolare la circolazione, a sentirsi più sensuali e a trovare l’equilibrio interiore. Lo potete usare per fare un automassaggio, oppure durante il bagno. Massaggiate con dolcezza su tutto il corpo, così da stimolare il 4° Chakra e aprire il cuore a nuovi sentimenti. Gli ingredienti principali sono oli naturali altamente nutrienti. Il profumo inebriante e avvolgente aiuta a stimolare i sensi, a ritrovare la pace e la serenità. Quando siete stressati o avete bisogno di ritrovare voi stessi dedicatevi un massaggio con l’olio delle fate e vi sentirete rinascere.

Massaggio alla mano

I Benefici e le proprietà rigeneranti dell'olio delle fate



1. Le fantastiche proprietà stimolanti, date soprattutto dal limone e dalla cannella, risvegliano l’euforia. Aiutano, dunque, a ritrovare il buon umore e l’armonia interiore.

2. La rosa e il gelsomino sono alleati della femminilità di ogni donna. Aiutano a contrastare la sindrome premestruale e a ritrovare la propria sensualità.

3. Ottime anche le proprietà rilassanti sprigionate dal mix dei preziosi oli essenziali. Vi sentirete avvolti in un vortice di sensualità e dolcezza, perfetto per stimolare l’ottimismo.

4. Infine, stimola il drenaggio linfatico e aiuta a contrastare la cellulite.

Olio delle fate: composizione

–Gelsomino, dalle proprietà rilassanti e antistress.

–Ylang ylang, da sempre apprezzato per il potere afrodisiaco.

-Il limone, fresco e inebriante per un’azione depurativa.

-La cannella aggiunge una piacevole nota frizzante dall’effetto stimolante.

-La rosa, dolce e delicata aiuta a rendere più morbido il cuore.

-Infine, il petit grain dalle proprietà depurative e rilassanti.



Come si utilizza l’Olio delle Fate?

Si consiglia di versare nella mano un cucchiaino di olio e tenerlo qualche minuto per scaldarlo. In questo modo iniziano a sprigionarsi tutti gli aromi e i sentori che caratterizzano il prodotto. Applicare la quantità necessaria sulla zona da massaggiare fino a completo assorbimento. La quantità da utilizzare dipende dalla zona da massaggiare e dallo stato di idratazione della pelle: è chiaro che una pelle secca avrà bisogno di una quantità maggiore.

Da provare subito, l'olio delle fate per un’esperienza unica alla scoperta della leggerezza e della rinascita.