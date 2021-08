La dieta antinfiammatoria per curarsi e perdere peso, come funziona

La dieta antinfiammatoria è assai utile non solo per perdere peso ma anche per proteggere il corpo con l’assunzione di sostanze preziose. L’infiammazione è una condizione che può colpire cronicamente ognuno di noi, e che si associa a invecchiamento precoce e a numerosi altri disturbi. Per contrastarla può essere utile ricorrere alla dieta antinfiammatoria, vero e proprio alleato della salute!

Dieta antinfiammatoria per curarsi e perdere peso: come funziona?

La dieta antinfiammatoria inizia con una riduzione delle calorie che assumiamo con l’alimentazione. La restrizione calorica favorisce la riduzione dell’infiammazione perché diminuisce la biosintesi delle citochine pro-infiammatorie. Le citochine sono molecole prodotte dal nostro organismo, importantissime per lo sviluppo e il corretto funzionamento del sistema immunitario. Tuttavia, se vengono prodotte in eccesso è possibile che il nostro organismo sviluppi malattie infiammatorie o autoimmuni. La dieta antinfiammatoria è un regime alimentare perfetto per portare una protezione totale all’organismo. In questo ambito, troveremo tanti alimenti in grado di darci un notevole apporto di vitamina C, acido ascorbico o tocoferolo.

I nutrizionisti esperti consigliano di seguire la dieta antinfiammatoria in particolare per prevenire patologie quali problematiche di natura cardiovascolare, diabete ed altre malattie cronico-degenerative. Ne beneficiano poi anche tessuti, ossa e tendini.

Le infiammazioni sono eventi dannosi che possono avere varie cause. Ad esempio un infortunio fisico, una conseguenza della troppa esposizione al calore, l’assunzione di acidi, composti tossici ed altri genti chimici, fino anche a virus e batteri.

L’infiammazione è un evento al quale fa seguito una pronta risposta da parte dell’apparato immunitario, allo scopo di debellare il prima possibile il problema. Alcune situazioni sono meno o più grave di altre

Dieta antinfiammatoria, i cibi consigliati da assumere

Si parla spesso di radicali liberi, i quali sono tra i principali responsabili dell’invecchiamento della pelle. Con la Dieta antinfiammatoria possiamo assumere alimenti sani e naturali, come ad esempio molti tipi di frutta e verdura.

Devono essere fresche di stagione. Tra i cibi naturali più indicatici sono:

broccoli – spinaci - frutti di bosco - prugne rosse – carote – limoni – pompelmi – arance e mandarini

Senza dimenticare la frutta secca, molto importante in tal senso ed ottima per potere effettuare uno spuntino a metà mattinata oppure una merenda di pomeriggio.

Nella dieta antinfiammatoria sono contemplati due o tre caffè al giorno senza zucchero e, sempre come merenda o spuntino, un pezzo di cioccolato fondente, che è dotato di proprietà importanti proprio in ambito antinfiammatorio.

Cosa mangiare e cosa no durante la dieta antinfiammatoria

Durante l’osservazione della dieta antiinfiammatoria sono concessi anche un bicchiere di vino rosso a pranzo o a cena e come condimento un cucchiaio di olio extravergine d’oliva. Ma meglio affidarsi per i condimenti a spezie varie, erbe aromatiche e succo di limone. Poi ampio spazio devono avere pane, riso e pasta integrale (50 g per le donne e 70 g per gli uomini) da abbinare a vari tipi di legumi oppure a pomodorini, zucca, cetriolo. E spazio alla carne bianca (pollo o tacchino). Da limitare il consumo di carne rossa e da eliminare quello di dolci, fritture, alcolici, bevande gassate e/o zuccherate e cibo spazzatura in generale. Bevete almeno 2 litri di acqua al giorno, tisane e succhi di frutta ma rigorosamente senza zucchero e fate movimento fisico anche leggero, come una passeggiata ogni 3-4 volte a settimana a passo svelto. Non seguite alcuna dieta se siete in dolce attesa o affetti da patologie. Ma chiedete sempre prima un consulto ad un esperto, in ogni caso.

Quali cotture prevede la dieta antinfiammatoria?

Per una qualità ancora superiore, l’ideale sarebbe consumare cibi coltivati con metodo biologico, a sfavore di quelli che si trovano nella grande distribuzione. Oltre a variare quotidianamente gli alimenti, prediligi cotture genuine come la lessatura o la cottura alla griglia.

In conclusione

Il malessere, i disturbi e le malattie dipendono quasi totalmente dallo stato infiammatorio dell’organismo. Questa è un’ottima notizia, perché significa che il miglioramento e la guarigione sono possibili ricorrendo ad aggiustamenti nella dieta e nello stile di vita.

Occorre una buona guida, una buona dose di volontà ma soprattutto amore per sé stessi e per il proprio benessere.