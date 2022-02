La dieta che allunga la vita

Le scelte alimentari, quindi la dieta che seguiamo ogni giorno, hanno un impatto importante sulla nostra salute. Una dieta sana e equilibrata potrebbe aumentare l'aspettativa di vita? A questa domanda ha risposto un team di ricerca norvegese che ha posto a confronto alcuni studi che confrontavano questo rapporto tra dieta sana e longevità con i dati del Global Burden of Disease Study, uno studio che indica sinteticamente lo stato di salute della popolazione di molti paesi.

Dieta e longevità

Dal confronto è emerso che una dieta che comprenda frutta verdura cereali legumi pesce uova latticini e noci va ad incidere in maniera significativa sulla longevità. In particolare vi è un focus su alcuni alimenti che non dovrebbero mai mancare sulle nostre tavole. La dieta alleata della longevità in particolare include un incremento dei cereali integrali, quindi orzo e riso integrale avena, legumi quindi piselli fagioli e lenticchie, frutta secca, in particolare noci. Vi è invece una minore presenza di carni rosse e prodotti lavorati rispetto al consumo che se fa nella dieta tipica in Occidente.

Sempre secondo questo studio, se si segue questo schema dietetico a partire dai 20 anni di età l'aspettativa di vita di uomini e donne potrebbe aumentare di oltre 10 anni di vita. Dallo studio emergono anche indicazioni precise: se si abbandona la dieta ocidentale per seguire questa ottimale, a 60 anni si avrebbe una aspettativa di vita aumentata di 8 anni, mentre nel caso degli ultraottantenni il beneficio in termini di longevità raggiungerebbe quasi tre anni e mezzo. Tuttavia i ricercatori hanno anche tenuto conto di chi segue una dieta ibrida ovvero né completamente occidentale né completamente ottimale perché non è sempre facile cambiare dieta. Ebbene anche in questo caso potrebbe aumentare l'aspettativa di vita dei ventenni di 7 anni per gli uomini e poco sopra i 6 per le donne.

In effetti la dieta proposta dai ricercatori norvegesi presenta molti aspetti in comune con la dieta mediterranea che viene da sempre associata alla longevità. A causa delle abitudini moderne non viene più seguita come un tempo, ma sarebbe un bene riscoprirla per la nostra salute.

In particolare per mantenerci in buona salute i dietologi sottolineano che è importante non seguire una dieta per dimagrire solo sul momento per ottenere risultati immediati, ma cambiare proprio lo stile di vita che quindi avrà riflessi anche sul comportamento alimentare a lungo termine. Pertanto secondo gli esperti, alcuni alimenti non dovrebbero mai mancare sulle nostre tavole: verdura e frutta di stagione, pesce pescato che contiene omega-3 meglio evitare quello di allevamento, un buon apporto proteico che ci deriva dalle carni bianche, uova e i formaggi magri. Evitiamo invece gli insaccati in quanto ricchi di grasso. Non devono mancare i cereali integrali e in generale gli alimenti preparati con le farine integrali. Come condimento, gli esperti suggeriscono di utilizzare l'olio di oliva e l'olio di semi di lino. Da evitare i cibi industriali o fritti e i grassi idrogenati. Associamo a una sana alimentazione l'attività fisica fondamentale per rimanere in forma.