La dieta che preserva la massa muscolare

Non sempre perdere peso è sinonimo di salute, in quanto va fatto seguendo una dieta con criterio. Un dimagrimento salutare dovrebbe riguardare infatti la perdita di massa grassa senza andare ad intaccare i muscoli, tanto più se si pratica una attività sportiva e quindi l'obiettivo è di preservare la massa muscolare. In questo senso agli esperti è dato osservare un errore che viene commesso di frequente: si eliminano spesso i carboidrati, quindi si escludono non solo il pane e la pasta ma anche gli alimenti che contengono grasso. Il risultato che possiamo ottenere in questo modo è proprio il contrario a cui dovremmo puntare: così facendo infatti perdiamo solo la massa magra ovvero i muscoli e non il grasso. L'obiettivo invece è di preservare la massa magra e di aumentarla promuovendo la lipolisi, quel processo che è responsabile della perdita del grassi. Per ottenere questo risultato dobbiamo puntare su una combinazione virtuosa di dieta e sport.

Dieta e massa muscolare: come preservarla in maniera corretta?

La dieta per mantenere o incrementare la massa muscolare generalmente interessa i body builder che quindi hanno lavorato duramente per la costruzione del proprio fisico. In questo senso gli sportivi di questa categoria nella routine dell'allenamento svolgono soprattutto esercizi anaerobici che richiedono uno sforzo intenso e hanno una durata limitata: ad esempio sollevamento pesi ma anche corsa veloce come i 100 metri. L'attività aerobica che invece ha lunga durata ed è di moderata intensità, è indicata soprattutto a chi deve perdere parecchi chili e quindi diminuire la massa grassa. E' utile anche per il sistema cardiovascolare.

Seguire una adeguata alimentazione è molto importante per preservare la massa muscolare adeguata anche andando avanti con l'età. Gli esperti sottolineano che è importate evitare l'errore di mangiare poco. Seguendo un regime ipocalorico che peraltro non possiamo seguire a lungo, andiamo solo a bruciare i nostri muscoli perché l'organismo messo in allarme da questo ridotto apporto calorico va ad attingere la sua energia proprio dai muscoli.

Pertanto gli esperti sottolineano che quando iniziamo una dieta, per evitare di perdere la massa muscolare dobbiamo seguire un regime dietetico che sia pienamente adeguato alle nostre necessità. E' fondamentale aumentare l'attività metabolica che si ha con la pratica dell'attività fisica, in particolare con allenamenti di tipo anaerobico almeno due volte alla settimana. Questi esercizi sono fondamentali per rafforzare i muscoli. Ovviamente è necessario rivolgersi a un personal trainer per l'esecuzione corretta degli stessi.

Pertanto secondo gli esperti gli alimenti che devono costituire la base per chi pratica dell'attività fisica sia per dimagrire che per rinforzare i muscoli sono i seguenti: latte, latticini, frutta e verdura, carne (preferibilmente quella magra ad esempio pollo o tacchino) pesce.

Di seguito un menù tipo relativo a una giornata di allenamento

Colazione: yogurt greco intero con delle fette biscottate oppure della frutta a scelta e dei biscotti con della marmellata.

Spuntino: del parmigiano oppure del tonno

Pranzo: fagioli con insalata mista condita con olio extra vergine di oliva

Spuntino: fette biscottate con anguria

Cena: arista di maiale oppure orata o spigola al forno