La Dieta da fare prima di Natale; schema tipo

La dieta prima di Natale è un regime alimentare da seguire 15-20 giorni prima di Natale un regime alimentare completo ma leggero, vediamo insieme una giornata tipo. A meno di 40 giorni dall’inizio delle cene e dei cenoni, facciamoci trovare preparati per non ingrassare durante le feste.

Durante i giorni che precedono il Natale, l’ideale sarebbe di dimagrire in vista delle grandi abbuffate di pranzi e cenoni. L’errore più frequente che si tende a commettere in questo periodo per liberarsi di qualche chilo di troppo è tagliare in modo netto porzioni e calorie e puntare su diete drastiche. Il rischio? Ingrassare di più. Programmi alimentari troppo restrittivi hanno in realtà l’effetto contrario: spingono il corpo a consumare di meno e di conseguenza ad accumulare chili in più, rallentando il metabolismo, il meccanismo che consente di trasformare ciò che si mangia in energia. Per arrivare alle feste più in forma e dimagrire basta adottare delle piccole e semplici “strategie salva linea”.

Cosa fare prima di Natale?

Per evitare di ingrassare nel periodo delle feste «è bene durante i giorni che precedono gli stravizi, prestare attenzione all’alimentazione e seguire un regime mirato» suggerisce il nutrizionista Pietro Migliaccio, che ha realizzato una dieta ipocalorica ed equilibrata ad hoc da seguire due settimane prima di Natale. Il programma alimentare prevede un menu giornaliero da 1100 calorie. Obiettivo: perdere due chili prima delle feste. «Questo regime alimentare può essere seguito solo da persone sane e senza nessun particolare problema di salute» avverte l’esperto.

Iniziate la giornata con acqua e limone

«Scorie e tossine soprattutto durante i periodi di maggiore impegno per l’organismo come quello natalizio possono sovraccaricarlo e contribuire a rallentarne il metabolismo. Bere a digiuno prima di fare colazione un bicchiere di acqua calda e il succo di un limone, appena spremuto grazie a vitamine e micronutrienti apportati aiuta a liberarsi dalle sostanze di scarto in eccesso, stimolando il lavoro del fegato» suggerisce l’esperta.

Vediamo nel dettaglio come funziona la dieta da fare prima di Natale.

Schema tipo della giornata – Dieta prima di Natale.

– Colazione: una tazza di latte parzialmente scremato (in sostituzione una tazza di tè), una fetta di pane o due fette biscottate con marmellata. Nota bene: mai saltare la colazione, non si fa che peggiorare le cose.

– Spuntino di metà mattinata: un frutto (mela o pera) o un pacchetto di crackers.

– Pranzo: 80 grammi di tonno sott’olio oppure 2 uova strapazzate oppure 100 grammi di formaggio light. In alternativa 60 grammi di prosciutto crudo o cotto oppure 120 grammi di carne o pesce con un contorno di verdura senza olio né sale e una fetta di pane.

– Spuntino metà pomeriggio: seguire le indicazioni di metà mattinata, ovvero un frutto o un pacchetto di crackers, in alternativa una fetta di pane con olio extravergine di oliva o insalata senza condimento.

– Cena: scegliere un secondo piatto di carne o pesce a piacere con una fetta di pane e un abbondante contorno di verdure con un cucchiaino d’olio.

Per compensare gli stravizi delle festività è possibile anche seguire una “dieta del giorno dopo”, ovvero seguire un regime alimentare specifico il giorno dopo aver esagerato con le calorie, ecco come:

– Colazione: una tazza di latte, caffè con un cucchiaino di zucchero e una fetta biscottata (in alternativa tè e due fette biscottate)

– Spuntino di metà mattinata: un cappuccino oppure un frutto.

– Pranzo: 80 grammi di tonno sott’olio con 60 grammi di formaggio light. Pomodori, insalata o fagiolini a piacere e una fetta di pane (in alternativa carne o pesce alla griglia)

– Spuntino di metà pomeriggio: un frutto

– Cena: 130 grammi di pesce o petto di pollo, insalata in abbondanza condita con un cucchiaino d’olio.