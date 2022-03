La dieta del finocchio per perdere 5 chili: lo schema settimanale

Il finocchio non dovrebbe mai mancare nel frigo di chi vuole perdere peso. Infatti, permette di sgonfiare velocemente la pancia e di eliminare le tossine dal nostro organismo. Vi suggeriamo lo schema settimanale per dimagrire 5 kg con il finocchio.

La Dieta del Finocchio è un regime alimentare molto utile per dimagrire, appiattire la pancia e depurare l’organismo. Il finocchio è uno dei cibi più apprezzati, perché dona freschezza ed è in grado di depurare l’intestino.

La Dieta del Finocchio va seguita solo per una settimana, e vi aiuterà a perdere fino a 5 chili. Si tratta di un regime alimentare ipocalorico, e per questo motivo non è consigliabile superare i sette giorni.

Nella dieta oltre al finocchio, è possibile integrare durante la giornata anche delle tisane a base di finocchio. Ma anche frullati, passati, cottura al vapore, alla griglia.

Come perdere 5 chili con la dieta del finocchio?

È considerato un buon complemento nelle diete dimagranti perché contribuisce all’accelerazione della digestione degli alimenti grassi. L’apporto energetico del finocchio è basso, anche se contiene carboidrati, proteine e fibre. A causa del suo contenuto di fibre provoca sollievo in caso di stitichezza occasionale e per altri composti è raccomandato in situazioni di distensione addominale e flatulenza.

Allo stesso tempo, la sua assunzione è raccomandata “nei casi di mal d’orecchio e mal di denti, e negli accessi di asma e tosse”, secondo la FEN. I semi di finocchio sono ricchi di vitamina A, B, C e D. Presentano anche minerali come potassio, fosforo, rame, manganese, zinco e magnesio.

La dieta del finocchio per perdere 5 chili in una settimana: lo schema settimanale

La colazione è sempre la stessa per tutta la settimana e puoi mangiare:

un bicchiere di latte scremato con 30 grammi di cereali

caffè o caffè d’orzo con 2 biscotti integrali

caffè con uno yogurt e un frutto

per la merenda del mattino o del pomeriggio:

una tisana al finocchio

Lunedì - Pranzo: gnocchi di patate con pomodorini, 60 grammi di bresaola e 200 grammi di finocchi.

Cena: un hamburger alla griglia, mezzo finocchio con patate

Martedì - Pranzo: 60 grammi di pasta con pomodori freschi e finocchi e 60 grammi di taleggio.

Cena: petto di pollo alla pizzaiola e insalata mista con finocchi.

Mercoledì - Pranzo: 60 grammi di riso basmati ai finocchi e insalata di cicoria e rucola.

Cena: un’orata al forno e una crema di finocchio e verdure.

Giovedì - Pranzo: 50 grammi di penne al pomodoro, insalata di finocchi e arancia.

Cena: crema di cavolfiore e patate, tortilla di finocchi e insalata di lattuga.

Venerdì - Pranzo: 50 grammi di spaghetti con vongole e finocchi gratinati al forno.

Cena: 200 gr di pesce magro, 100 grammi di finocchio crudo e una pera.

Sabato - Pranzo: petto di pollo con cicoria e insalata di finocchi.

Cena: 200 grammi di ricotta, insalata di finocchi e mela.

Domenica - Pranzo: una porzione di lasagne con finocchio e prosciutto.

Cena: 150 grammi di pomodori crudi, 125 grammi di mozzarella magra e finocchi in padella.

La dieta del finocchio richiede il consumo giornaliero di almeno un litro e mezzo di acqua e l’abolizione di tutti i tipi di snack dolci o salati. Per la cottura delle verdure, prediligete quella al vapore o alla griglia. Infine, vi consigliamo di bere una tisana al finocchio prima di andare a letto.

La dieta del finocchio: la tisana da preparare a casa

I semi di finocchio per la perdita di peso possono essere inclusi in molti modi nella dieta. Il modo tradizionale di sfruttare i semi di finocchio per perdere peso è attraverso un’infusione. Inoltre, può essere utilizzato anche in caso di indigestione o mal di stomaco.

Ingredienti

1 cucchiaino di semi di finocchio (5 g)

1 tazza di acqua (250 ml)

Preparazione

In primo luogo, aggiungete i semi di finocchio in una tazza di acqua bollente.

Coprite la bevanda e attendete per 10 minuti.

Filtratelo con un colino e prendete una tazza di infuso a metà mattinata e a merenda o meglio prima di andare a dormire