La dieta del gelato, come funziona

Se sono a dieta, posso mangiare il gelato? E quale posso scegliere? Durante la dieta posso sostituire il pranzo con un gelato? Se mangio il gelato dopo cena, il giorno dopo cosa devo evitare per non rovinare la dieta?

Sono alcune domande ricorrenti in estate, quando il consumo di gelato aumenta nella nostra alimentazione.

Quando inserire il gelato nella dieta

Se stai seguendo una dieta per dimagrire, la regola a spanne per qualsiasi dolce, quindi anche per il gelato, è di consumarne una porzione alla settimana. Ovviamente, dovrai chiedere al professionista che ti segue la frequenza adatta a te per il consumo di gelato, ma in ottica di dimagrimento, esagerare con i dolci non ti consente di raggiungere il tuo obiettivo.

Per quanto riguarda l’abitudine di pranzare con un gelato, va bocciata. Il gelato, infatti, non sostituisce un pasto! Contiene principalmente zuccheri, poi grassi e proteine. Ti ritroveresti, in poche ore ad avere molta fame e rischi di spizzicare senza accorgertene. È meglio decidere di fare merenda con un gelato piccolo, se la tua dieta comprende la merenda. Oppure, di consumarlo dopo cena, sempre però sapendo che è un di più rispetto a quella che deve essere l’abitudine alimentare.

Quale gelato scegliere se sei a dieta

Se sei a dieta, ma anche se non lo sei, il mio consiglio è di scegliere un gelato artigianale. Contiene ingredienti di qualità superiore a quello industriale. È vero che spesso il gelato industriale ha meno calorie del gelato artigianale, ma parliamo di poche decine, che, nelle giuste porzioni e all’interno di una dieta varia ed equilibrata non fanno la differenza.

Per quanto riguarda la scelta dei gusti del gelato, scegli i tuoi preferiti. Essendo un alimento che va consumato saltuariamente, è bene goderselo appieno e la piccola differenza nutrizionale tra un gelato a base crema e uno alla frutta non può fare la differenza.