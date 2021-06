La dieta del ghiaccio fa dimagrire? Ecco come funziona

Cos’è la dieta del ghiaccio, teorizzata dal dottor Brian Weiner, specializzato in gastroenterologia? Fa dimagrire veramente? Ecco cosa dovete sapere.

Con la dieta del ghiaccio puoi perdere fino a 3 kg a settimana, come funziona e quali sono le possibili controindicazioni per l'organismo.

Sta tornando alla ribata in questi giorni la cosiddetta Dieta del ghiaccio. Si tratta di un metodo per perdere peso stimolando il metabolismo, così come postulato dal gastroenterologo Brian Weiner. In sintesi, secondo questa dieta è sufficiente mangiare del ghiaccio tritato per bruciare calorie e velocizzare il metabolismo, arrivando a così a perdere qualche chilo nel giro di tempo. Visto che siamo in tempo di prova costume e che i vari lockdown e zone rosse non hanno fatto altro che appesantirci in tutti i sensi, c’è chi sta pensando a perdere peso, e magari a farlo nel modo più rapido possibile. Innanzitutto è bene sapere che non esiste l’impossibile, ovvero non si possono perdere tanti chili in poco tempo. Tuttavia si può iniziare e questo è sempre un bene. Se siete curiosi di provare la dieta del ghiaccio, o di sapere cosa sia, ecco alcune informazioni e nozioni che potreste trovare utili.

Si tratta di una dieta piuttosto estrema, con possibili benefici, ma con potenziali controindicazioni anche importanti. Vediamo innanzitutto come funziona la dieta del ghiaccio.

Dieta del ghiaccio: mangiare ghiaccio fa dimagrire?

Mangiare il ghiaccio fa bene? Il ghiaccio fa dimagrire? La Ice Diet è stata teorizzata dal dottor Brian Weiner, un medico specializzato in gastroenterologia, il quale si è soffermato sul potere del ghiaccio e su come questo influisca sul nostro organismo e metabolismo, determinando una perdita di peso e favorendo perfino il senso di sazietà. Grazie alla dieta del ghiaccio, infatti, si genera una velocizzazione del metabolismo, con la possibilità di bruciare calorie velocemente. Il risultato è diretta conseguenza dell’azione che il ghiaccio ha sul corpo: ingerendolo, infatti, il corpo consuma energia, poiché al fine di determinare lo scioglimento dello stesso, alza la sua temperatura.

Dieta del ghiaccio, come funziona?

Anche detta Ice Diet, la Dieta del ghiaccio promette di far perdere fino a 3 chili a settimana. Il drastico calo di peso viene ottenuto in base a un principio fondamentale: consumare bevande e cibi ghiacciati. Secondo Weiner gli alimenti gelidi stimolano il metabolismo incrementando il consumo di calorie, frutto dello sforzo, da parte dell’organismo, volto a incrementare la temperatura interna per ottenere lo scioglimento dei cibi gelati. Il gastroenterologo statunitense sostiene anche la capacità, da parte degli alimenti ghiacciati, di stimolare il senso di sazietà. La presentazione di questo insolito regime alimentare è avvenuta alcuni anni fa, intorno al 2014, sulle pagina della rivista scientifica Annals of Internal Medicine. Non si tratta però di consumare interi pasti giornalieri a base di ghiaccio. L’ideale secondo Weiner è l’assunzione di ghiaccio dopo i pasti o il consumo di snack “gelati” durante la mattinata e/o il pomeriggio. Un esempio di soluzione “light” è il classico ghiacciolo, magari da preparare in casa con una spremuta di frutta (evitando zuccheri aggiunti).

Controindicazioni della dieta del ghiaccio

Lo stesso Weiner avverte che non occorre assumere più di un litro di ghiaccio al giorno, pena il possibile affaticamento degli organi interni. Il gastroenterologo ha chiarito inoltre che la Dieta del ghiaccio presenta importanti controindicazioni, e non deve pertanto essere seguita, nelle seguenti condizioni: