La dieta del latte: come dimagrire 5 chili in otto giorni.

Con la Dieta del Latte potremo smaltire fino a 5 kg nel giro di 8 giorni. Basterà seguire alcune indicazioni necessarie per farcela. La Dieta del Latte è stata concepita in Portogallo e, come diversi modelli di controllo dell’assunzione del cibo, vi consentirà di perdere tra i 4 ed i 5 chili nel giro di poco più di una settimana circa. Scopriamo che cos’è, come funziona e le controindicazioni. Il latte, ingrediente principale di questa dieta, rappresenta un prezioso alleato dell’alimentazione quotidiana dei più piccoli ma anche degli adulti: è ricco di acqua, macronutrienti come proteine, grassi e zuccheri e micronutrienti come vitamine e sali minerali. Ne esistono diverse tipologie, dal latte vaccino nelle sue varianti intero, parzialmente scremato e scremato, al latte vegetale spesso preferito perché molto digeribile e importante fonte proteica.

Come funziona la dieta del latte?

Come suggerito dal nome, è il latte la componente fondamentale di questo regime alimentare. Si tratta di una dieta ipocalorica che può essere seguita per non più di 8 giorni dal momento che è fortemente sbilanciata. Può essere seguita da chi non è intollerante al lattosio, da chi ama questa bevanda e da chi è in salute. Prima di adottare questo regime alimentare è bene sentire il parere del proprio medico di fiducia .Altre componenti importanti sono carne, frutta, uova e formaggio magro. Ma la Dieta del Latte è assai sbilanciata, per questo motivo è tassativo non andare oltre i 7-8 giorni con questo regime. Ed ovviamente consultato sempre prima un dietologo od un nutrizionista prima di procedere. Non prendete affatto in considerazione di intraprendere questa dieta poi se siete incinta od affetti da patologie di qualsiasi tipo. Meglio poi integrare il tutto bevendo in media 2 litri di acqua al giorno e fare attività fisica per 3 o 4 volte alla settimana, anche leggera con una passeggiata di 45′ oppure un’ora.

Quale latte scegliere?

Questa dieta, che arriva dal Portogallo, non specifica la tipologia di latte da consumare: se si preferisce quello vaccino, tuttavia, è importante optare per la qualità parzialmente scremata per evitare di assumere dosi di grassi eccessive e per ridurre l’apporto calorico: se circa 100 grammi di latte intero forniscono circa 65 calorie, la variante parzialmente scremata consente di assimilarne circa 47.

Dieta del Latte, il menu tipo della settimana.

Potete mangiare riso, poca quantità di pasta ed accompagnarla con legumi, e poi carne bianca o pesce con contorno di verdura. L’importante è non fare mancare il latte.

Lunedì: 6 bicchieri di latte

Martedì: 4 bicchieri di latte + 2 frutti

Mercoledì: 2 bicchieri di latte + 2 frutti + formaggio light

Giovedì: 4 bicchieri di latte + 1 frutto + 1 bistecca magra

Venerdì: 2 bicchieri di latte + 2 frutti + 1 uovo sodo + 1 bistecca

Sabato: 2 bicchieri di latte + 1 frutto + 1 uovo sodo + 1 bistecca + formaggio light

Domenica: 3 bicchieri di latte + 3 frutti

Lunedì: 2 bicchieri di latte + 1 frutto + 1 bistecca + formaggio light

Fra la frutta, è consigliato evitare le mele, a favore di frutti con alto contenuto di acqua come per esempio gli agrumi. Nel corso della giornata sono ammesse tutte le tazze di tè verde che si desiderano, non zuccherate. Lo zucchero infatti è bandito, ma volendo si può usare un dolcificante. In alternativa al semplice bicchiere di latte, ci si può ogni tanto preparare un frullato fatto con latte scremato e frutta. Rientrano nella categoria dei formaggi light consentiti la ricotta, la robiola e in genere i formaggi freschi e magri. Durante la dieta è necessario bere acqua ed eventualmente concedersi alcune tazze di tè verde non zuccherato, optando anche per la preparazione di frullati a base di latte e frutta da variare nell’arco della settimana.