La dieta del lungo respiro: dimagrire respirando

E' probabile che in vari periodi della nostra vita abbiamo provato le diete più disparate, oppure, ed è questa la cosa più sensata da fare, siamo andati da un nutrizionista quindi abbiano seguito un programma dietetico adatto al nostro caso. Naturalmente dimagrire richiede impegno volontà e anche qualche rinuncia. E' possibile perdere peso senza rinunce e sacrifici?

In effetti è quel che promette la dieta del lungo respiro, che però è bene precisare sin da subito, non è stata messa a punto da un medico bensì dall'attore giapponese Miki Ryosuke. Stando a quanto riporta la rivista Cosmopolitan, la scoperta di questo metodo di dimagrimento, se vogliamo definirlo così, di cui se ne parla già nel 2013, è stata casuale nel senso che l'attore ha cominciato a fare degli esercizi di respirazione per provare ad alleviare il suo mal di schiena e solo secondariamente si è reso conto che questi esercizi potevano rivelarsi utili anche per dimagrire. In pratica con la dieta del lungo respiro Miku Ryosuke ha affermato di essere riuscito a perdere 12 chili in poco più di un mese mezzo. Risultato davvero notevole, non c'è che dire. Ma come ha fatto?

Dieta del lungo respiro: come funziona

La dieta del lungo respiro non prevede accorgimenti particolari da seguire a tavola, semplicemente consiste nell'effettuare alcuni esercizi di respirazione. Pertanto non si può definire una vera e propria dieta perché non richiede di rivedere le proprie abitudini alimentari. La dieta del lungo respiro si basa sul fatto che il grasso una volta scomposto è costituito da tre elementi base fondamentali: carbonio, idrogeno e ossigeno. Nel momento in cui l'ossigeno arriva alle cellule di grasso si libera dell'energia che produce alcune sostanze di scarto ad esempio acqua e anidride carbonica che l'organismo smaltisce in vari modi, tra cui anche la respirazione.

Vi è solo un esercizio di base da seguire che va fatto ogni giorno. Basta praticarlo per 2-5 minuti al giorno. Ecco come fare.

Mettetevi in piedi, posizionate un piede leggermente in avanti all'altro quindi spostate tutto il peso sulla gamba tenuta dietro, a questo punto inspirate l'aria per 3 secondo portando le braccia tese sopra la testa per espirare poi con forza per 5-7 secondi. Non dimenticate di contrarre i muscoli.

Questi esercizi sono controindicati se si soffre di asma o di patologie cardiache. Tuttavia è lo stesso attore nipponico a spiegare, sempre a Cosmopolitan, che questa dieta del lungo respiro può risultare efficace a patto che venga associata a un regime alimentare equilibrato e alla pratica costante di attività fisica. Insomma nè più meno rispetto a quanto potrebbe dirci qualsiasi dietologo o nutrizionista. E' probabile però che la dieta del respiro possa attenuare lo stress e quindi avere un effetto indiretto nel dimagrimento, nel senso che quando siamo stressati siamo più inclini agli attacchi di fame improvvisa e quindi sentiamo soprattutto il bisogno di ingerire alimenti ipercalorici ricchi di zuccheri grassi. Inoltre sono utili per rilassare i muscoli e sciogliere le tensioni, risultato che peraltro si può ottenere anche con gli esercizi yoga e altre tecniche di rilassamento. In definitiva però riguardo alla dieta, come si può facilmente intuire, dimagrire solo respirando non è possibile, abbiamo un corpo con una sua fisiologia da rispettare. Un regime alimentare adeguato e l'attività fisica sono e restano le due chiavi fondamentali per dimagrire e mantenerci in salute.