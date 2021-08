La dieta del melone: schema e menù settimanale per perdere 5 chili

La dieta del melone, uno dei frutti dell’estate, dai mille benefici, combatte la cellulite e permette di perdere 5 kg in poco tempo. La dieta del melone con lo schema settimanale che vi proponiamo di seguito, vi consente di perdere ben 5 kg depurando l’organismo e combattendo l’odiosa cellulite.

Il melone è per eccellenza uno dei frutti dell’estate, allora perché non sfruttarlo per tornare in forma in vista della prova costume per chi ancora deve partire per le vacanze? Questo alimento infatti è ricco di proprietà che favoriscono un dimagrimento veloce e senza sforzi. Per prima cosa è povero di calorie, visto che ogni 100 grammi di prodotto ne contiene solamente 34. Una fetta di melone è ricca di nutrienti fondamentali, come sali minerali e vitamine, ma ha pochissimi grassi. Non solo: essendo composto da acqua per il 90%, questo frutto induce sazietà e combatte la ritenzione idrica e il fastidioso effetto buccia d’arancia.

Il melone è un frutto dai mille benefici, ed è l’alimento ideale per una dieta ipocalorica perché contiene molta acqua e solo 34 calorie ogni 100 grammi. La dieta del melone, che si mangia prettamente nei mesi estivi, permette di perdere peso senza troppi sacrifici, con gusto e freschezza. In pochi giorni si bruciano grassi e si riaccende il metabolismo. Inoltre è importante abbinare questo frutto ad altri cibi, in modo da rendere l’alimentazione il più completa possibile. Ecco cosa c’è da sapere su questa dieta e il menù settimanale.

La dieta del melone: i benefici

Le innumerevoli proprietà del melone consentono al corpo di idratarsi e rimanere tale grazie alla sua ricchezza di acqua: un valido aiuto per l’abbronzatura, ricco di antiossidanti, di vitamine A e C e di sali minerali come potassio e fosforo. Una fettina di questo frutto induce sazietà, combatte la ritenzione idrica e l’effetto buccia d’arancia.

Inoltre è un potente antiossidante e ha moltissimi flavonoidi, che combattono i radicali liberi e controllano la pressione del sangue e la frequenza cardiaca. Ma come funzione nel pratico questa dieta?

La dieta del melone: schema e menù settimanale

La dieta del melone prevede un menù settimanale schematico e ben strutturato, da ripetere per quattro settimane per avere risultati. La colazione e gli spuntini sono gli unici a rimanere fissi: frullato di melone e anguria accompagnate da 2 fette biscottate integrali per colazione, e yogurt magro come spuntino. Ecco come procedere per gli altri pasti.

–Lunedì

Pranzo: toast al prosciutto cotto e fontina; gelato di melone (2 palline).

Cena: spaghetti con pomodorini; tagliata all’origano; insalata verde mista; sorbetto di melone e anguria, con succo di limone e mezzo cucchiaio di vaniglia in polvere.

–Martedì

Pranzo: prosciutto e melone; spremuta di pompelmo.

Cena: gnocchi al pomodoro e basilico; fiocchi di latte; insalata di pomodori; macedonia di melone e banane.

–Mercoledì

Pranzo: pizza alle verdure; melone.

Cena: bucatini ai peperoni; nasello in umido, con pomodorini, olive e capperi; insalata verde con i cipollotti; gelato di pesca e melone (2 palline).

–Giovedì

Pranzo: carpaccio di bresaola; macedonia di frutta con melone.

Cena: pasta con la ricotta; frittata di spinaci e parmigiano; insalata di finocchi; macedonia di melone e prugne.

–Venerdì

Pranzo: insalata caprese; frullato di melone e fragole.

Cena: spaghetti con le vongole; melone con i gamberetti, con succo di limone; insalata verde; dadini di melone al vino bianco.

–Sabato

Pranzo: omelette al prosciutto; insalata mista; con di gelato, gusti crema e frutta (2 palline).

Cena: risotto allo zafferano; petto di pollo al limone e prezzemolo; insalata di zucchine; melone al limone.

–Domenica

Pranzo: insalata di melone e grana; sorbetto di melone e anguria.

Cena: pizza margherita; insalata di lattuga e pomodori; 2 palline di gelato al melone; un bicchiere di birra.