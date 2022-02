La Dieta del pollo e del riso per perdere velocemente 5 chili, ecco una dieta che piacerà a molti di voi, perché consente di perdere peso abbastanza velocemente, ma senza soffrire troppo, che alla fine è quello che vorremmo tutti! Scopriamo insieme lo schema settimanale per perdere 5 chili velocemente

Si tratta di un regime alimentare particolarmente ristretto a base di riso e pollo, a cui vengono aggiunti anche frutta e verdura.

Per questo motivo si può seguire solamente per un numero limitato di giorni (massimo 9) e sempre dopo aver chiesto il parere del proprio medico, per evitare problemi di salute.

Dovreste sempre considerare che una buona dieta deve essere equilibrata e bilanciata, e dunque questo tipo di diete con alimenti limitati, può essere seguita solo per poco tempo.

La dieta del pollo e del riso, quando farla?

La dieta del pollo e del riso va benissimo se si ha bisogno di perdere qualche chilo in fretta, magari per indossare qualcosa di speciale fra un mese. Può andar bene anche se si sta decidendo di cambiare le proprie abitudini alimentari, quindi si è deciso di voler dimagrire, ma serve un incoraggiamento. Inoltre, é perfetta anche per gli sportivi per l’alto contenuto proteico. La dieta del pollo e del riso può dare uno sprint iniziale, che però deve essere assolutamente seguito successivamente da una dieta bilanciata ed equilibrata, che possa essere seguita più a lungo.

La dieta del pollo e del riso, come funziona?

In sostanza per 9 giorni dovrete mangiare solamente riso e pollo, alternandoli fra la cena e il pranzo e ricordandovi di non consumarli mai insieme.

La Dieta del pollo e del riso: lo schema per perdere velocemente 5 chili

Si può consumare soltanto quello che è previsto nella dieta, ovvero riso e pollo. Il riso dovrebbe essere integrale o basmati, per svolgere meglio la sua funzione. Il pollo dovrebbe essere consumato senza pelle, per non esagerare con il contenuto in grassi. Questi due alimenti non vanno mai consumati insieme ma solo separatamente, uno a pranzo ed uno a cena. Insieme a questi due ingredienti, potete aggiungere verdure a piacere, crude oppure cotte, scegliendo come metodi di cottura il vapore, la bollitura, la piastra, il forno. Sono consentiti due cucchiaini di olio extravergine di oliva per ogni pasto.

Colazione

Frullato proteico con 200 grammi di yogurt bianco o greco più frutta (mela, pera, banana, ananas, mirtilli) e 20 grammi di semi (chia, lino, bacche di goji, sesamo etc)

2 wasa con un filo di marmellata senza zucchero e un bicchiere di latte vaccino o di soia o di mandorla

Pranzo

insalata mista e 100 grammi di riso integrale con pomodorini, rucola e acciughe

Cena

Insalata e 200 grammi di pollo grigliato con peperoni grigliati

Spuntino

Per lo spuntino di metà mattina e metà pomeriggio, si consiglia un frutto di stagione oppure un vasetto di composta di frutta senza zucchero o uno yogurt bianco naturale. Non saltare mai un pasto. Non essere monotono, cerca di variare le verdure da accompagnare ai due alimenti principali. E’ consigliabile non mangiare pane. Non sono consentiti alcolici di nessun tipo.

Variante della dieta del pollo e del riso: menu settimanale

Esiste una variante alla struttura standard della dieta del pollo e del riso, che consente di prolungare il regime dietetico anche per più di un mese. Anche questo tipo di dieta promette la perdita di cinque chili, ma nell’arco di un mese. Si tratta di seguire la dieta che abbiamo spiegato sopra, per tre giorni la settimana, lunedì, mercoledì e venerdì. Martedì, giovedì e sabato si segue lo schema che trovate sotto, e la domenica è libera.

A pranzo e cena scegliere tra:

Ceci cotti 100 gr.

Fagioli borlotti 150 gr, Fagioli cannellini 150 gr., Lenticchie 150 gr., Piselli 150 gr., Fave fresche 150 gr., Fave secche sgusciate 150 gr.

da abbinare con:

Petto di pollo 150 gr, 1 mozzarella, Fettina di cavallo 150 gr, Pesce spada 200 gr, Trancio di palombo 150 gr

Pesce azzurro 200 gr, Tonno 150 gr

Cominciare sempre con verdure cotte o crude condite con 1 cucchiaino di olio extravergine d’oliva. Per la cottura degli alimenti si possono utilizzare al massimo altri due cucchiaini di olio. Limone, aceto di mele ed altri condimenti non grassi possono essere aggiunti liberamente.

Controindicazioni della dieta del pollo e del riso

Sebbene la dieta del pollo e del riso offra diversi nutrienti, si tratta di una dieta molto monotona e, naturalmente, può causare carenze nutrizionali se prolungata nel tempo.

Inoltre, è una dieta povera di grassi di buona qualità, così come povera di alimenti ricchi di calcio, vitamina C e altri nutrienti importanti. Non ci insegna a mangiare meglio e non favorisce un cambiamento nelle abitudini. Per questo motivo è una dieta che può essere seguita solo per pochissimo tempo, per poi ritornare ad integrare tutti gli alimenti nella giusta quantità nella proprio dieta.