La dieta del riso e pollo per perdere velocemente 5 chili

Probabilmente vi sarà già capitato di sentire parlare di questa dieta del riso e del pollo. Questo tipo di regime dietetico permette di dimagrire velocemente. D'altronde questi due alimenti trovano impiego frequente nella preparazione dei nostri piatti. Il riso è nutriente e al tempo stesso vi permetterà anche di perdere i chili di tropo. In particolare è un alimento ricco di nutrienti, proteine, fibre e sali minerali. Quello integrale è da preferire perchè contiene più fibra che lo rende ancora più digeribile. La carne di pollo contiene soprattutto proteine nobili, pochi grassi e nessun carboidrato, non è un caso che sia uno degli alimenti preferiti dagli sportivi. Il pollo inoltre non è soltanto un alimento ricco di proteine, contiene infatti anche una buona quota di minerali ad esempio fosforo, zinco, selenio, potassio, sodio, e vitamine A e del gruppo B.

Associare questi due alimenti ci permetterà di perdere 5 chili in pochissimo tempo. E' una dieta che quindi ci consente di perdere peso velocemente senza fare chissà grandi rinunce. Può essere seguita anche da chi soffre di intolleranze alimentari. E' una dieta facile da seguire ma risulta piuttosto monotona, inoltre se la si segue per troppo tempo può portare a delle carenze nutrizionali. Si tratta in ogni caso di un regime dietetico piuttosto restrittivo sebbene al riso e al pollo vengano aggiunti anche frutta e verdura, pertanto può essere seguita per non più di 9 giorno, dopo di che bisognerà reintegrare gli alimenti esclusi nelle giuste quantità nella dieta. In ogni caso prima di iniziare questa dieta del riso e pollo chiedete sempre consiglio al vostro medico.

Dieta riso e pollo

Passiamo ai dettagli di questa dieta. Riguardo Al riso si consiglia di consumare il riso di qualità basmati oppure in versione integrale, il pollo è preferibile consumarlo senza pelle per evitare i grassi. In questi 9 giorni di dieta, il riso e il pollo saranno gli alimenti principali della vostra dieta. Una regola importante è quella di non consumarli mai assieme ma di alternarli.

Dieta riso e pollo: menù di esempio

A colazione un pezzo di pollo arrosto senza pelle e un succo di frutta fresco

A metà mattina uno yogurt

Pranzo: del riso integrale con dell'insalata cruda condita con pomodorini e olio di oliva

A cena del petto di pollo condito con aceto e accompagnato da insalata mista. In alternativa al pollo possiamo optare per la fesa di tacchino.

La dieta del riso e pollo si può seguire anche secondo tre fasi: la prima che dura 3 giorni consiste nel mangiare solo riso bollito.

Nella seconda fase si prevede il pollo come alimento principale, cucinatelo al forno, o bollito o alla griglia e togliete la pelle perchè ricca di grassi poco salutari.

La terza fase consiste in una variante perché al posto del riso e del pollo si prevede il consumo delle mele che possiamo mangiare a nostro gusto non solo crude ma anche bollite oppure al forno.

Perchè la dieta abbia effetto è bene seguire piccoli accorgimenti: bere almeno 3 bicchieri d'acqua durante i pasti, mangiare l'insalata prima dei pasti e utilizzare come condimento dell'olio extra vergine di oliva.