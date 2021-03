La Dieta del sedano: riduce il colesterolo e sgonfia la pancia

La dieta del sedano è una dieta lampo molto utile per coloro i quali desiderano sgonfiare la pancia e ridurre il colesterolo. L’ortaggio ha moltissime altre proprietà benefiche. Scopriamone tutti i benefici.

Dimagrimento urto, poca spesa e una taglia persa con la facilissima dieta del sedano, da iniziare all’arrivo del bel tempo. Un rimedio efficace per bruciare i grassi quando occorre scendere di peso in pochi giorni. Ecco come affrontarla responsabilmente

Il sedano è un vegetale a “calorie zero”

Il sedano è uno degli elementi a calorie zero in natura. Ne possiede solo 16 ogni 100 grammi. Dunque, quando lo mangiamo, tra masticazione e digestione, andiamo in saldo negativo. Si consuma più energia di quella che si mangia. Una dieta di qualche giorno (due o tre, non uno di più) a base di sedano e acqua, che possono essere consumati non stop anche tutto il giorno, permette dunque di dimagrire velocemente. Avendo sempre la sensazione di mangiare qualcosa, anche se in effetti non lo facciamo

È vero che il sedano contiene alcune importanti vitamine e sali minerali. Ma sono talmente poche, che non sfiorano neanche i valori minimi dell’assunzione giornaliera di cui necessitiamo. Questo è il motivo per cui possiamo farla solo per un week end al massimo, senza fare sforzi. E possibilmente sotto l’occhio vigile del trainer, che abbini un work out ideale per dimagrire in fretta.

Dieta del sedano: calorie e proprietà

Il sedano contiene pochissime calorie. Rappresenta dunque un ottimo alimento per chi desidera mantenere sotto controllo il peso e dimagrire. 100 grammi di sedano crudo apportano solo 20 calorie. Il 46% dell’ortaggio è composto da proteine, il 45% da carboidrati ed il 9% da lipidi. Il sedano contiene anche importanti sali minerali.

Il sedano cotto o gratinato diventa più digeribile

Dimagrimento urto e una taglia persa con la facilissima dieta del sedano. Consumato crudo, cotto in padella con un goccio d’olio e acqua, o gratinato al forno, il sedano può regalarci quel centimetro in meno, che ci serve per non sfigurare in vista di un appuntamento importante.

La dieta del sedano è molto rigida ma altrettanto noiosa: un po’ come quelle in cui si mangiano solo pollo o pomodorini a pranzo e a cena. Quindi, per fortuna, nessuno la prolunga nel tempo. Dopo un week end “urto”, si torna a dimagrire con una dieta più equilibrata.

Anche perché quando il corpo umano va in “modalità fame” con la dieta del sedano, accade qualcosa che non ci aspettiamo. L’organismo si organizza al meglio per conservare le sue risorse. Dunque, rallenta il metabolismo.

Dieta del sedano: benefici

Il sedano apporta numerosi benefici alla nostra salute, grazie all’elevato contenuto di fibre e di alcuni importanti nutrienti e molecole.

Dieta del sedano: tutti i benefici

Favorisce la regolarità intestinale- Riduce la presenza di gas e fa sgonfiare la pancia- Favorisce il senso di sazietà: aiuta a mantenere il peso sotto controllo- Diminuisce colesterolo e trigliceridi nel sangue- È diuretico: consente l’eliminazione delle tossine- È disintossicante- Riduce le infiammazioni- Regola la pressione del sangue: utile contro l’ipertensione

Per beneficiare degli effetti del sedano, è opportuno consumarlo crudo o cotto al vapore. È preferibile evitare cotture troppo lunghe.

Avvertenze

Non appena torniamo a ingerire qualcosa di più complesso di vegetali o petto di pollo, si ricorderà di questo periodo difficile. E continuerà a salvare più grasso possibile. La dieta del sedano, praticata da secoli, è utile anche a scopo depurativo. Per eliminare le tossine dal corpo: dopo un viaggio d’affari, per esempio, in cui abbiamo consumato troppo vino e troppa carne.