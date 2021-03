La dieta del supermetabolismo per dimagrire 10 kg in 4 settimane

Si tratta di una dieta ideata dalla nutrizionista americana Haylie Pomroy, autrice del libro "La dieta del supermetabolismo". E' una dieta che piace molto alle star americane, in particolare Jennifer Lopez e Beyoncé che l'hanno provata assicurano sulla bontà dei risultati.

Tale dieta promette di perdere 10 chili in 4 settimane e e soprattutto di non riprenderli più. Indubbiamente si tratta di una promessa allettante. Il segreto è mangiare 5 volte al giorno: 3 pasti principali e 2 spuntini. Quel che davvero conta in questa dieta è che più che tenere conto delle calorie che si assumono bisogna considerare quelle che si bruciano. Fondamentalmente con questa dieta si bruciano i grassi e si risveglia il metabolismo o perlomeno sì fa sì che si possa riattivare. Questo programma dietetico ha una durata di 28 giorni, quindi in totale ha una durata di 4 settimane.

Lo schema alimentare della dieta del supermetabolismo prevede 3 fasi.

Fase 1 lunedì e martedì

Nei primi due giorni si consiglia di mangiare cibi proteici e frutta calorica, ad esempio ananas mango melone e quale fonte di carboidrati sono da prediligere i cereali integrali, ad esempio riso integrale, farro e farina d'avena. Per trasformare gli zuccheri in energia e non in grassi, è indispensabile che alla dieta sia associ anche la pratica di una attività fisica, in particolare di tipo aerobico, ad esempio una corsa all'aperto.

Fase 2 mercoledì e giovedì

Si tratta della fase culminante di questo processo con cui dobbiamo andare a risvegliare il metabolismo.

Si continuerà ad assumere proteine e verdure, sono esclusi invece carboidrati e grassi. Sì alla carne magra quindi via libera a pollo, tacchino manzo e come verdure broccoli, cavoli, cetrioli, spinaci. In questo caso l'attività fisica consigliata non è di tipo aerobico ma anaerobico perché lo scopo è di irrobustire i muscoli e quindi si consigliano esercizi di sollevamento pesi. In questa fase saranno quindi reintrodotti i grassi, beninteso quelli sani, mentre andrà moderata l'assunzione di proteine e carboidrati. Gli alimenti da prediligere in questa fase sono quindi i seguenti: noci, uova, olive, l'olio di oliva. Stavolta l'attività fisica sarà dolce e rilassante quindi potete scegliere lo yoga, un massaggio oppure una passeggiata.

Fase 3 venerdì sabato e domenica

Questa fase prevede il consumo di frutta, cereali, proteine e grassi buoni.

Questo schema tripartito andrà ripetuto per altre 3 settimane. E' consigliabile pesarsi una volta alla settimana, non di più.

Dieta del supermetabolismo: è davvero efficace?

Premesso sempre che prima di iniziare una dieta è doveroso chiedere consiglio a un professionista del settore per beneficiare al massimo del regime dietetico più adatto al nostro caso, secondo gli esperti i principi generali di questa dieta sono condivisibili, ad esempio i 5 pasti al giorno e il controllo di quello che si mangia, tuttavia per ottenere realmente risultati non si può prescindere dall'attività fisica per bruciare i grassi. Gli esperti in ogni caso sottolineano che si tratta di un programma dietetico piuttosto impegnativo da seguire.